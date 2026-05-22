Во Львове женщина 8 лет жила с ртутным термометром в мочевом пузыре: как его доставали
Во Львове медики провели необычную операцию 42-летней женщине. Из ее мочевого пузыря удалили ртутный термометр, который находился там около восьми лет и за это время полностью покрылся камнем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Университетскую больницу ЛНМУ имени Даниила Галицкого.
Главное:
- Шокирующая находка: Во Львове медики прооперировали 42-летнюю женщину, в мочевом пузыре которой около 8 лет находился ртутный термометр.
- Какие симптомы были у женщины: Пациентка обратилась в больницу с жалобами на постоянную боль, частые позывы и подтекание мочи.
- Серьезные осложнения: Посторонний предмет сильно повредил внутренние органы женщины - камень пробил стенку мочевого пузыря, что привело к образованию опасного пузырно-влагалищного свища.
- Что дальше: Хирурги уже провели первый неотложный этап лечения. Впереди женщину ждет еще одна сложная реконструктивная пластика и длительная реабилитация.
Что обнаружили врачи
Пациентка со Львовщины обратилась к врачам из-за боли внизу живота, частых позывов к мочеиспусканию и подтекания мочи. Во время ультразвукового исследования медики заметили в мочевом пузыре большое образование со стержнем внутри.
Чтобы выяснить, что именно находится в организме женщины, ее направили на компьютерную томографию.
"Именно КТ дала четкий ответ: в мочевом пузыре находился ртутный термометр, который за годы полностью инкрустировался камнем", - пояснил уролог Василий Матвеев.
Термометр, который достали из мочевого пузыря женщины (фото: Университетская больница ЛНМУ имени Даниила Галицкого)
Какие осложнения возникли
По словам врачей, посторонний предмет вызвал серьезные осложнения. Камень повредил стенку мочевого пузыря и привел к образованию пузырно-влагалищного свища.
Медики уже провели первый этап лечения - удалили термометр вместе с камнем. Впереди пациентку ждет еще реконструктивная операция и длительное восстановление.
В больнице отмечают, что любое инородное тело в мочевом пузыре со временем может привести к образованию камней, хроническому воспалению и другим опасным осложнениям. Поэтому при длительном дискомфорте или проблемах с мочеиспусканием важно не откладывать обследование у врача.
Напомним, в Украине с 2024 года запретили продажу ртутных термометров из-за присоединения к Минаматской конвенции, которая ограничивает использование токсичной ртути.
