Во Львове женщина 8 лет жила с ртутным термометром в мочевом пузыре: как его доставали

14:49 22.05.2026 Пт
2 мин
В течение восьми лет термометр покрылся камнем, что привело к осложнениям
Татьяна Веремеева
Фото: В теле женщины 8 лет находился ртутный термометр (freepik.com)
Во Львове медики провели необычную операцию 42-летней женщине. Из ее мочевого пузыря удалили ртутный термометр, который находился там около восьми лет и за это время полностью покрылся камнем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Университетскую больницу ЛНМУ имени Даниила Галицкого.

Главное:

  • Шокирующая находка: Во Львове медики прооперировали 42-летнюю женщину, в мочевом пузыре которой около 8 лет находился ртутный термометр.
  • Какие симптомы были у женщины: Пациентка обратилась в больницу с жалобами на постоянную боль, частые позывы и подтекание мочи.
  • Серьезные осложнения: Посторонний предмет сильно повредил внутренние органы женщины - камень пробил стенку мочевого пузыря, что привело к образованию опасного пузырно-влагалищного свища.
  • Что дальше: Хирурги уже провели первый неотложный этап лечения. Впереди женщину ждет еще одна сложная реконструктивная пластика и длительная реабилитация.

Что обнаружили врачи

Пациентка со Львовщины обратилась к врачам из-за боли внизу живота, частых позывов к мочеиспусканию и подтекания мочи. Во время ультразвукового исследования медики заметили в мочевом пузыре большое образование со стержнем внутри.

Чтобы выяснить, что именно находится в организме женщины, ее направили на компьютерную томографию.

"Именно КТ дала четкий ответ: в мочевом пузыре находился ртутный термометр, который за годы полностью инкрустировался камнем", - пояснил уролог Василий Матвеев.

Во Львове женщина 8 лет жила с ртутным термометром в мочевом пузыре: как его доставали
Термометр, который достали из мочевого пузыря женщины (фото: Университетская больница ЛНМУ имени Даниила Галицкого)

Какие осложнения возникли

По словам врачей, посторонний предмет вызвал серьезные осложнения. Камень повредил стенку мочевого пузыря и привел к образованию пузырно-влагалищного свища.

Медики уже провели первый этап лечения - удалили термометр вместе с камнем. Впереди пациентку ждет еще реконструктивная операция и длительное восстановление.

В больнице отмечают, что любое инородное тело в мочевом пузыре со временем может привести к образованию камней, хроническому воспалению и другим опасным осложнениям. Поэтому при длительном дискомфорте или проблемах с мочеиспусканием важно не откладывать обследование у врача.

Напомним, в Украине с 2024 года запретили продажу ртутных термометров из-за присоединения к Минаматской конвенции, которая ограничивает использование токсичной ртути. Мы объясняли, почему такие градусники опасны для здоровья и окружающей среды, какие симптомы может вызвать отравление парами ртути.

РБК-Украина также писало, что делать, если вы разбили ртутный термометр.

Внимание: Этот материал носит исключительно общеобразовательный характер и не является медицинской консультацией. Информация предназначена для ознакомления с возможными симптомами, причинами и методами выявления заболеваний, но не должна использоваться для самодиагностики или самолечения. РБК-Украина не несет ответственности за диагнозы, поставленные на основе материалов сайта. В случае проблем со здоровьем обязательно обратитесь к квалифицированному врачу.

Зеленский заинтриговал заявлением о Сумской области
Наступление на Киев или "буферная зона": что задумала РФ и реальна ли угроза с Севера
Ульяна Безпалько, руководитель рубрики Война в Украине