Во Львове женщина 8 лет жила с ртутным термометром в мочевом пузыре: как его доставали

Во Львове медики провели необычную операцию 42-летней женщине. Из ее мочевого пузыря удалили ртутный термометр, который находился там около восьми лет и за это время полностью покрылся камнем.

Что обнаружили врачи

Пациентка со Львовщины обратилась к врачам из-за боли внизу живота, частых позывов к мочеиспусканию и подтекания мочи. Во время ультразвукового исследования медики заметили в мочевом пузыре большое образование со стержнем внутри.

Чтобы выяснить, что именно находится в организме женщины, ее направили на компьютерную томографию.

"Именно КТ дала четкий ответ: в мочевом пузыре находился ртутный термометр, который за годы полностью инкрустировался камнем", - пояснил уролог Василий Матвеев.



Термометр, который достали из мочевого пузыря женщины (фото: Университетская больница ЛНМУ имени Даниила Галицкого)

Какие осложнения возникли

По словам врачей, посторонний предмет вызвал серьезные осложнения. Камень повредил стенку мочевого пузыря и привел к образованию пузырно-влагалищного свища.

Медики уже провели первый этап лечения - удалили термометр вместе с камнем. Впереди пациентку ждет еще реконструктивная операция и длительное восстановление.

В больнице отмечают, что любое инородное тело в мочевом пузыре со временем может привести к образованию камней, хроническому воспалению и другим опасным осложнениям. Поэтому при длительном дискомфорте или проблемах с мочеиспусканием важно не откладывать обследование у врача.