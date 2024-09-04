У Львові завершили аварійно-рятувальні роботи після російської атаки (фото)

Обстріл РФ по Україні

Російські війська масовано вдарили по Україні в ніч на 4 вересня, запустивши десятки дронів та 13 ракет.

Найбільше через атаку постраждав Львів, у місті пошкоджено школи та медустанови. Через обстріл Львова семеро людей загинули, ще 53 особи постраждали. Серед загиблих - троє дітей. Зокрема, під час атаки на Львів росіяни вбили цілу родину. Живим залишився лише глава сім'ї.

Крім того, п'ятеро людей постраждали через обстріл Кривого Рогу. Зокрема, у місті зруйновано готель.

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