У Львові завершили аварійно-рятувальні роботи після російської атаки (фото)

У Львові завершені аварійно-рятувальні роботи після атаки РФ у середу, 4 вересня. Врятовані 12 людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.
"Постраждало 53 осіб. На жаль, семеро загинули, серед них, за уточненими даними, двоє дітей - 7 та 14 років", - йдеться у повідомленні.
Психологи ДСНС надали допомогу 103 постраждалим, зокрема 16 дітям. До ліквідації наслідків подій від ДСНС залучалося понад 150 рятувальників та 38 одиниць спецтехніки.
Наслідки обстрілу Львова 4 вересня (facebook.com/DSNSLVIVSKERU)
Російські війська масовано вдарили по Україні в ніч на 4 вересня, запустивши десятки дронів та 13 ракет.
Найбільше через атаку постраждав Львів, у місті пошкоджено школи та медустанови. Через обстріл Львова семеро людей загинули, ще 53 особи постраждали. Серед загиблих - троє дітей. Зокрема, під час атаки на Львів росіяни вбили цілу родину. Живим залишився лише глава сім'ї.
Крім того, п'ятеро людей постраждали через обстріл Кривого Рогу. Зокрема, у місті зруйновано готель.
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