Во Львове завершили аварийно-спасательные работы после российской атаки (фото)

Обстрел РФ по Украине

Российские войска массировано ударили по Украине в ночь на 4 сентября, запустив десятки дронов и 13 ракет.

Больше всего из-за атаки пострадал Львов, в городе повреждены школы и медучреждения. Из-за обстрела Львова семь человек погибли, еще 53 человека пострадали. Среди погибших - трое детей. В частности, во время атаки на Львов россияне убили целую семью. Вживых остался только глава семьи.

Кроме того, пять человек пострадали из-за обстрела Кривого Рога. В частности в городе разрушен отель.

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