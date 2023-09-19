У Львові затримали блогера, який закликав ударити ракетами по будівлі СБУ

У Львові блогер закликав завдати ракетного удару по будівлі СБУ в обласному центрі. Правоохоронці затримали його та повідомили про підозру.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.
СБУ викрила блогера, який знімав будівлю Служби безпеки у Львові та закликав вдарити по ній російськими ракетами
Для здійснення теракту зловмисник агітував поцілити в режимний об’єкт російськими ракетами.
Щоб поширити такі заклики, фігурант здійснював онлайн-трансляцію на власній сторінці в Instagram поблизу будівлі української спецслужби.
"Під час стріму він разом зі своїм спільником з-за кордону дискредитував співробітників СБУ та закликав вдарити по них російською зброєю. Деструктивний контент поширив на власну аудиторію в понад 1,7 тисячі користувачів", - йдеться у повідомленні.
За даними слідства, зловмисниками виявилися двоє жителів обласного центру, які позиціонують себе як блогери. Один із них наразі перебуває в одній із країн ЄС, звідки періодично "приєднується" до стрімів свого поплічника в Україні.
Під час обшуків у помешканнях фігурантів виявлено комп'ютерну техніку та мобільні телефони з доказами провокативного відеозапису. Наразі фігурантам планується повідомлення про підозру.
В СБУ пояснили, що наразі триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину, можливої додаткової кваліфікації злочинних дій фігурантів та притягнення винних до відповідальності. Зловмисникам загрожує тюремне ув'язнення.
Сьогодні стало відомо, що СБУ затримала у Слов’янську Донецької області інформаторку РФ. Вона з вікна власної оселі шпигувала за переміщенням техніки ЗСУ, яка приймає участь у контрнаступі.
Також Служба безпеки затримала у Дніпрі агента російської ФСБ, який видавав себе за військового, щоб безперешкодно шпигувати за Збройними силами України.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.