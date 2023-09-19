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У Львові затримали блогера, який закликав ударити ракетами по будівлі СБУ

Фото: Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

У Львові блогер закликав завдати ракетного удару по будівлі СБУ в обласному центрі. Правоохоронці затримали його та повідомили про підозру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

СБУ викрила блогера, який знімав будівлю Служби безпеки у Львові та закликав вдарити по ній російськими ракетами

Для здійснення теракту зловмисник агітував поцілити в режимний об’єкт російськими ракетами.

Деталі справи

Щоб поширити такі заклики, фігурант здійснював онлайн-трансляцію на власній сторінці в Instagram поблизу будівлі української спецслужби.

"Під час стріму він разом зі своїм спільником з-за кордону дискредитував співробітників СБУ та закликав вдарити по них російською зброєю. Деструктивний контент поширив на власну аудиторію в понад 1,7 тисячі користувачів", - йдеться у повідомленні.

Агенту Росії повідомили про підозру

За даними слідства, зловмисниками виявилися двоє жителів обласного центру, які позиціонують себе як блогери. Один із них наразі перебуває в одній із країн ЄС, звідки періодично "приєднується" до стрімів свого поплічника в Україні.

Під час обшуків у помешканнях фігурантів виявлено комп'ютерну техніку та мобільні телефони з доказами провокативного відеозапису. Наразі фігурантам планується повідомлення про підозру. 

В СБУ пояснили, що наразі триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину, можливої додаткової кваліфікації злочинних дій фігурантів та притягнення винних до відповідальності. Зловмисникам загрожує тюремне ув'язнення.

Правоохоронці продовжують виявляти зрадників в Україні

Сьогодні стало відомо, що СБУ затримала у Слов’янську Донецької області інформаторку РФ. Вона з вікна власної оселі шпигувала за переміщенням техніки ЗСУ, яка приймає участь у контрнаступі.

Також Служба безпеки затримала у Дніпрі агента російської ФСБ, який видавав себе за військового, щоб безперешкодно шпигувати за Збройними силами України.

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