Видавав себе за військового, щоб шпигувати за ЗСУ. У Дніпрі затримали російського агента

Служба безпеки затримала у Дніпрі агента російської ФСБ, який видавав себе за військового, щоб безперешкодно шпигувати за Збройними силами України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.

За даними слідства, чоловік збирав розвіддані про переміщення підрозділів ЗСУ, які задіяні у контрнаступі на східному фронті. Для маскування розвідувально-підривної діяльності зловмисник перед виходом на завдання перевдягався у військову форму українських захисників.

У зоні особливої уваги російського агента були маршрути руху залізничних ешелонів з новітньою військовою технікою, озброєнням та боєприпасами Сил оборони. Також він намагався виявити в районі обласного центру бойові позиції української ППО.

Для збору розвідінформації фігурант регулярно об’їжджав територію міста, де фотографував українські об’єкти. Отримані дані російський агент передавав своєму "куратору" з ФСБ через месенджер у вигляді текстових повідомлень та медіафайлів.

За кожне виконане завдання ворожий поплічник отримував від російської спецслужби грошову винагороду. Щоб приховати канали фінансування, агент ФСБ одержував кошти на банківську картку за допомогою криптовалютних операцій.

За наявними даними, агентурні розвіддані потрібні були окупантам для планування бойових операцій та диверсій, спрямованих на сповільнення українського контрнаступу в районах Вугледара та Новосілки.

Співробітники СБУ затримали російського агента під час виконання ним завдання поблизу одного зі стратегічних об’єктів у Дніпрі.

Під час обшуків у фігуранта виявлено мобільний телефон із доказами листування з агресором, а також набої до автоматичної зброї.

Фото: СБУ затримала у Дніпрі російського агента (t.me/SBUkr)

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Також вирішується питання щодо додаткової кваліфікації його злочинних дій за ст. 263 ККУ (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Наразі зловмисник знаходиться під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.

Агенти РФ в Україні

Нагадаємо, нещодавно Служба безпеки у Сумській області затримала агента ФСБ, який шпигував за Силами оборони на північному кордоні України з Росією.

Також раніше у Краматорську затримали адвоката, який був агентом російської ФСБ і шпигував за українськими блокпостами.

А у Херсоні Служба безпеки України затримала агентку РФ, яка протягом місяця наводила російські "Гради" і "Шахеди" на місто.