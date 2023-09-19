Во Львове задержали блогера, который призвал ударить ракетами по зданию СБУ

СБУ разоблачила блогера, который снимал здание Службы безопасности во Львове и призвал ударить по нему российскими ракетами

Для совершения теракта злоумышленник агитировал попасть в режимный объект российскими ракетами.

Детали дела

Чтобы распространить такие призывы, фигурант осуществлял онлайн-трансляцию на собственной странице в Instagram вблизи здания украинской спецслужбы.

"Во время стрима он вместе со своим сообщником из-за рубежа дискредитировал сотрудников СБУ и призвал ударить по ним российским оружием. Деструктивный контент распространил на собственную аудиторию в более 1,7 тысячи пользователей", - говорится в сообщении.

Агенту России сообщили о подозрении

По данным следствия, злоумышленниками оказались двое жителей областного центра, которые позиционируют себя как блогеры. Один из них сейчас находится в одной из стран ЕС, откуда периодически "присоединяется" к стримам своего приспешника в Украине.

Во время обысков в помещениях фигурантов обнаружена компьютерная техника и мобильные телефоны с доказательствами провокационной видеозаписи. Сейчас фигурантам планируется сообщение о подозрении.

В СБУ пояснили, что сейчас продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления, возможной дополнительной квалификации преступных действий фигурантов и привлечения виновных к ответственности. Злоумышленникам грозит тюремное заключение.

Правоохранители продолжают выявлять предателей в Украине

Сегодня стало известно, что СБУ задержала в Славянске Донецкой области информаторку РФ. Она из окна собственного дома шпионила за перемещением техники ВСУ, которая принимает участие в контрнаступлении.

Также Служба безопасности задержала в Днепре агента российской ФСБ, выдававшего себя за военного, чтобы беспрепятственно шпионить за Вооруженными силами Украины.