Во Львове задержали блогера, который призвал ударить ракетами по зданию СБУ

Во Львове блогер призвал нанести ракетный удар по зданию СБУ в областном центре. Правоохранители задержали его и сообщили о подозрении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.
СБУ разоблачила блогера, который снимал здание Службы безопасности во Львове и призвал ударить по нему российскими ракетами
Для совершения теракта злоумышленник агитировал попасть в режимный объект российскими ракетами.
Чтобы распространить такие призывы, фигурант осуществлял онлайн-трансляцию на собственной странице в Instagram вблизи здания украинской спецслужбы.
"Во время стрима он вместе со своим сообщником из-за рубежа дискредитировал сотрудников СБУ и призвал ударить по ним российским оружием. Деструктивный контент распространил на собственную аудиторию в более 1,7 тысячи пользователей", - говорится в сообщении.
По данным следствия, злоумышленниками оказались двое жителей областного центра, которые позиционируют себя как блогеры. Один из них сейчас находится в одной из стран ЕС, откуда периодически "присоединяется" к стримам своего приспешника в Украине.
Во время обысков в помещениях фигурантов обнаружена компьютерная техника и мобильные телефоны с доказательствами провокационной видеозаписи. Сейчас фигурантам планируется сообщение о подозрении.
В СБУ пояснили, что сейчас продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления, возможной дополнительной квалификации преступных действий фигурантов и привлечения виновных к ответственности. Злоумышленникам грозит тюремное заключение.
Сегодня стало известно, что СБУ задержала в Славянске Донецкой области информаторку РФ. Она из окна собственного дома шпионила за перемещением техники ВСУ, которая принимает участие в контрнаступлении.
Также Служба безопасности задержала в Днепре агента российской ФСБ, выдававшего себя за военного, чтобы беспрепятственно шпионить за Вооруженными силами Украины.
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