У Львові запустять таксі під час комендантської години: що відомо

Зазначається, що ініціатива, яка має підтримку Львівської ОВА, міської ради та IT Кластеру, спрямована на підвищення мобільності вночі для пасажирів залізничного транспорту та осіб з критичними потребами.

Як зазначив представник Львівської ОВА Тарас Грень, для пересування Львовом водії сервісів повинні мати спеціальні перепустки у комендатурі та оновлені військово-облікові документи.

Однак повідомляється, що пасажирам таксі відповідні перепустки не знадобляться, оскільки більшість з них користується таксі вночі для доїзду до вокзалу або лікарень.

За словами першого заступника міського голови Андрія Москаленка, близько 20-30 поїздів прибувають у Львів під час комендантської години, тож нова послуга дозволить забезпечити їхнім пасажирам комфортне й безпечне пересування містом.

Запуск проєкту допоможе створити прозорі умови роботи нічного транспорту й забезпечить безпеку для громадян та гостей міста під час комендантської години.

Нагадаємо, що викликати таксі через додаток Uklon під час комендантської години можна було до 14 березня 2024 року.

Потім це стало неможливо не лише у Львові, але й у Києві. З відповідним запитом тоді до компанії зверталася Патрульна поліція Києва.