Во Львове запустят такси во время комендантского часа: что известно

Отмечается, что инициатива, которая имеет поддержку Львовского ОВА, городского совета и IT-кластера, направлена на повышение мобильности ночью для пассажиров железнодорожного транспорта и лиц с критическими потребностями.

Как отметил представитель Львовской ОВА Тарас Грень, для передвижения по Львову водители сервисов должны иметь специальные пропуска в комендатуре и обновленные военно-учетные документы.

Однако сообщается, что пассажирам такси соответствующие пропуска не понадобятся, поскольку большинство из них пользуются такси ночью для доезда на вокзал или больницы.

По словам первого заместителя городского головы Андрея Москаленко, около 20-30 поездов прибывают во Львов во время комендантского часа, поэтому новая услуга позволит обеспечить их пассажирам комфортное и безопасное передвижение по городу.

Запуск проекта поможет создать прозрачные условия работы ночного транспорта и обеспечит безопасность граждан и гостей города во время комендантского часа.

Напомним, что вызвать такси через приложение Uklon во время комендантского часа можно было до 14 марта 2024 года.

Потом это стало невозможным не только во Львове, но и в Киеве. С соответствующим запросом тогда в компанию обращалась Патрульная полиция Киева.