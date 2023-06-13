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У Львові зафіксували спалахи отруєнь: до лікарень потрапили понад десять людей

Ілюстративне фото: у Львові зафіксували спалахи отруєнь (УНІАН)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Львові в лікарні потрапили 11 людей з попередніми діагнозами "гостра кишкова інфекція" та "бактеріальна кишкова інфекція"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Львівської області.

Повідомляється, що 12 червня до однієї з львівських лікарень з попереднім діагнозом "гостра кишкова інфекція" доставили п’ятьох львів’ян - чотирьох дорослих та одну дитину.

За попередніми даними поліції, госпіталізовані в різний час харчувались в одному з кафе, яке розташоване на проспекті Червоної Калини у Львові. Стан пацієнтів стабільний.

Того ж дня у поліцію надійшло ще одне повідомлення від медиків про госпіталізацію у профільну лікарню шістьох мешканців Львова - п’ятьох дорослих та одну дитину, з попереднім діагнозом "бактеріальна кишкова інфекція". Стан пацієнтів стабільний.

Як попередньо встановили поліцейські, госпіталізовані вживали їжу під час банкету в одному з львівських ресторанів.

За цими фактами слідчі територіальних підрозділів поліції відкрили кримінальні провадження за ч.1 ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням).

Санкція статті передбачає покарання - штраф від тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17-51 тисяча гривень) або арешт на строк до 6 місяців, або обмеження волі на строк до 3 років, або позбавлення волі на той самий строк.

Поліція встановлює обставини подій, призначено експертизи та проводяться досудові розслідування.

Випадки холери та кишкової палички в Україні

Через підрив росіянами Каховської ГЕС у воду потрапили пально-мастильні матеріали та отрутохімікати. У зв'язку з цим у Херсонській області фіксують випадки холери та кишкової палички.

Воду з криниць можна буде вживати тільки після того, як їх прочистять і перевірять зразки в лабораторії.

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