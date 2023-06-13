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Після підриву Каховської ГЕС у Херсонській області виявили холерну та кишкову палички

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Херсонська область , Вівторок 13 червня 2023 15:40
Після підриву Каховської ГЕС у Херсонській області виявили холерну та кишкову палички Фото: після підриву Каховської ГЕС у Херсонській області виявили холерну та кишкову палички (pixabay.com)
Автор: Тетяна Степанова

Після підриву дамби Каховської ГЕС у воду потрапили пально-мастильні матеріали та отрутохімікати. Нині у Херсонській області фахівці фіксують випадки холери та кишкової палички.

Про це розповів начальник відділу держеконагляду земельних ресурсів Державної екологічної інспекції України Олег Павленко на брифінгу в Military Media Center, повідомляє РБК-Україна.

"Ми моніторимо південний округ, щодня відбираємо проби води й робимо аналізи. Дуже великої забрудненості немає, але вже є кілька випадків виявлення холерної та кишкової паличок, - розповів Павленко.

Він додав, що разом з ними аналізи робить також СЕС (санепідемстанція, - ред.), яка відстежує санепідеміологічну ситуацію, адже під водою опинилось чимало населених пунктів, адже затопило дуже багато населених пунктів, надвірних будівель, каналізацій.

"Ми досліджуємо воду з хімії, а вони (фахівці санепідемстанції, - ред.) - з біології", - сказав представник Держекоінспекції.

Павленко наголосив, що воду з криниць можна буде вживати тільки після того, як їх прочистять і перевірять зразки в лабораторії.

"Питання в іншому - як вона (вода, - ред.) буде сходити. Там ґрунти дуже важкі, ще й засолені. У нижніх горизонтах присутній гіпс", - додав представник Держекоінспекції.

Підрив Каховської ГЕС

Росія в ніч на 6 червня підірвали заздалегідь заміновану дамбу Каховської ГЕС. Через це було затоплено десятки населених пунктів Херсонської та Миколаївської областей.

Ситуація в Херсоні та області

В Херсонській області поступово знижується рівень води, що дозволить рятувальникам перевірити затоплені райони.

Жителів Херсона застерігають від самостійного обстеження будинків, оскільки вода може залишати за собою вибухонебезпечні предмети.

До того ж у Херсоні та області ввели низку обмежень після підриву росіянами Каховської ГЕС. Зокрема, це стосується заборони на в'їзд до підтоплених населених пунктів.

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Херсонська область Каховська ГЕС Госэкоинспекция Епідемія
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