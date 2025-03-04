У Львові вирішили призупиняти подачу опалення: чому вводять "економний режим"

У Львові вирішили призупиняти подачу опалення для будинків. Обмежувати теплопостачання планують у конкретні години.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Львівської міської ради.
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У прес-службі ЛМР повідомили, що призупинятимуть опалення вдень з огляду на потепління та прогноз погоди на найближчий період.
Уточнюється, що за інформацією Львівського регіонального центру з гідрометеорології, впродовж найближчих кількох діб температура повітря вдень сягатиме 17-19 градусів тепла:
"Тож, з огляду на стрімке зростання температури, плануємо вже від сьогодні призупиняти подачу опалення там, де є технічна можливість - тобто, де котельні не задіяні в подачі гарячої води", - розповів директор ЛМКП "Львівтеплоенерго" Олександр Одиниць.
Він зауважив, що з огляду на таку ситуацію, в цілому було вирішено, що:
"Такі дії дадуть можливість уникнути перегрівів у квартирах, а також мешканці економитимуть кошти за оплату за опалення", - пояснив експерт.
Водночас, за його словами, фахівці львівського міського комунального підприємства "будуть постійно моніторити температурні показники". Тож у разі похолодання, "опалення буде подаватися у звичному режимі".
За словами тепловиків, у будинках, де встановлені індивідуальні теплові пункти (ІТП), регулювання подачі опалення відбувається автоматично.
"Температура теплоносія, який подається до будинку, залежить від температури зовнішнього повітря. Згідно зі встановленим температурним графіком, температура теплоносія зменшується, якщо надворі тепло і, навпаки - збільшується, якщо надворі холодно", - пояснив Одиниць.
Тим часом у решті будинків мешканці можуть регулювати подачу теплової енергії самостійно (відкрити або закрити подачу теплоносія на будинковому вводі):
"Важливо! Часткове перекриття теплового лічильника (запірно-регулюючої арматури) не допускається", - наголосили спеціалісти.
Насамкінець у прес-службі міської ради нагадали, що у Львові - понад 96% житлового фонду мають загальнобудинкові лічильники, тож мешканці самі можуть регулювати подачу тепла в будинок.
"Регулювання подачі теплоносія мешканцями будинку дає можливість їм не залежати від регулювання подачі тепла теплопостачальною організацією та економити кошти", - підсумували в ЛМР.
Нагадаємо, раніше синоптик Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха у коментарі РБК-Україна розповідала, що (за попередніми прогнозами), впродовж першої декади березня суттєвих затоків холоду на наші території бути не повинно.
Експерти очікують, що температурні показники, навпаки, дещо "вирівнюватимуться", адже вдень "переважно стабільно буде плюс". Найтепліше при цьому може бути у південних і західних областях України.
Тим часом впродовж найближчої доби у більшості регіонів нашої країни прогнозують небезпечні метеорологічні явища, які можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та навіть руху транспорту.
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