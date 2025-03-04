У Львові вирішили призупиняти подачу опалення: чому вводять "економний режим"

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Коли й навіщо у Львові призупинятимуть подачу опалення

У прес-службі ЛМР повідомили, що призупинятимуть опалення вдень з огляду на потепління та прогноз погоди на найближчий період.

Уточнюється, що за інформацією Львівського регіонального центру з гідрометеорології, впродовж найближчих кількох діб температура повітря вдень сягатиме 17-19 градусів тепла:

вдень 5 березня - 10-15°С;

вдень 6 березня - 13-18°С;

вдень 7 березня - 14-19°С;

вдень 8 березня - 14-19°С.

"Тож, з огляду на стрімке зростання температури, плануємо вже від сьогодні призупиняти подачу опалення там, де є технічна можливість - тобто, де котельні не задіяні в подачі гарячої води", - розповів директор ЛМКП "Львівтеплоенерго" Олександр Одиниць.

Він зауважив, що з огляду на таку ситуацію, в цілому було вирішено, що:

ЛМКП "Львівтеплоенерго" буде призупиняти подачу опалення в денні години - з 10:00 до 16:00;

всі об'єкти теплопостачання (котельні) будуть працювати в "економному режимі".

"Такі дії дадуть можливість уникнути перегрівів у квартирах, а також мешканці економитимуть кошти за оплату за опалення", - пояснив експерт.

Водночас, за його словами, фахівці львівського міського комунального підприємства "будуть постійно моніторити температурні показники". Тож у разі похолодання, "опалення буде подаватися у звичному режимі".

Чи можуть мешканці регулювати подачу тепла самостійно

За словами тепловиків, у будинках, де встановлені індивідуальні теплові пункти (ІТП), регулювання подачі опалення відбувається автоматично.

"Температура теплоносія, який подається до будинку, залежить від температури зовнішнього повітря. Згідно зі встановленим температурним графіком, температура теплоносія зменшується, якщо надворі тепло і, навпаки - збільшується, якщо надворі холодно", - пояснив Одиниць.

Тим часом у решті будинків мешканці можуть регулювати подачу теплової енергії самостійно (відкрити або закрити подачу теплоносія на будинковому вводі):

при підвищенні температури зовнішнього повітря вище +6… +8°С - повністю перекривається подача теплоносія на будинок (перекривається тепловий лічильник або запірно-регулююча арматура на подаючому трубопроводі вузла управління системою центрального опалення будинку);

при зниженні температури зовнішнього повітря нижче +6… +8°С - подача теплоносія відновлюється.

"Важливо! Часткове перекриття теплового лічильника (запірно-регулюючої арматури) не допускається", - наголосили спеціалісти.

Насамкінець у прес-службі міської ради нагадали, що у Львові - понад 96% житлового фонду мають загальнобудинкові лічильники, тож мешканці самі можуть регулювати подачу тепла в будинок.

"Регулювання подачі теплоносія мешканцями будинку дає можливість їм не залежати від регулювання подачі тепла теплопостачальною організацією та економити кошти", - підсумували в ЛМР.