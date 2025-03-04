Во Львове решили приостанавливать подачу отопления: почему вводят "экономный режим"

Во Львове решили приостанавливать подачу отопления для домов. Ограничивать теплоснабжение планируют в конкретные часы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Львовского городского совета.
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В пресс-службе ЛГС сообщили, что приостанавливать отопление будут днем, учитывая потепление и прогноз погоды на ближайший период.
Уточняется, что по информации Львовского регионального центра по гидрометеорологии, в течение ближайших нескольких суток температура воздуха днем будет достигать 17-19 градусов тепла:
"Поэтому, учитывая стремительный рост температуры, планируем уже сегодня приостанавливать подачу отопления там, где есть техническая возможность - то есть, где котельные не задействованы в подаче горячей воды", - рассказал директор ЛГКП "Львовтеплоэнерго" Александр Одиниц.
Он отметил, что учитывая такую ситуацию, в целом было решено, что:
"Такие действия дадут возможность избежать перегревов в квартирах, а также жители будут экономить средства за оплату за отопление", - объяснил эксперт.
В то же время, по его словам, специалисты львовского городского коммунального предприятия "будут постоянно мониторить температурные показатели". Поэтому в случае похолодания, "отопление будет подаваться в обычном режиме".
По словам тепловиков, в домах, где установлены индивидуальные тепловые пункты (ИТП), регулирование подачи отопления происходит автоматически.
"Температура теплоносителя, который подается в дом, зависит от температуры наружного воздуха. Согласно установленному температурному графику, температура теплоносителя уменьшается, если на улице тепло и, наоборот - увеличивается, если на улице холодно", - объяснил Одиниц.
Между тем в остальных домах жители могут регулировать подачу тепловой энергии самостоятельно (открыть или закрыть подачу теплоносителя на домовом вводе):
"Важно! Частичное перекрытие теплового счетчика (запорно-регулирующей арматуры) не допускается", - подчеркнули специалисты.
В завершение в пресс-службе городского совета напомнили, что во Львове - более 96% жилого фонда имеют общедомовые счетчики, поэтому жители сами могут регулировать подачу тепла в дом.
"Регулирование подачи теплоносителя жителями дома дает возможность им не зависеть от регулирования подачи тепла теплоснабжающей организацией и экономить средства", - подытожили в ЛГС.
Напомним, ранее синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха в комментарии РБК-Украина рассказывала, что (по предварительным прогнозам), в течение первой декады марта существенных затоков холода на наши территории быть не должно.
Эксперты ожидают, что температурные показатели, наоборот, будут несколько "выравниваться", ведь днем "преимущественно стабильно будет плюс". Теплее всего при этом может быть в южных и западных областях Украины.
Между тем в течение ближайших суток в большинстве регионов нашей страны прогнозируют опасные метеорологические явления, которые могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и даже движения транспорта.
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