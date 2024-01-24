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У Львові відновили подачу гарячої води майже до всіх будинків після хакерської атаки

Фото: у Львові відновили подачу гарячої води майже до всіх будинків (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У Львові у житловому масиві Сихів після хакерської атаки повністю відновили подачу опалення до всіх будинків, а гарячої води на 98%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Львівської міської ради.

"Станом сьогодні на ранок, вдалося відновити подачу опалення до всіх будинків на Сихові, а гарячу воду - до 98%", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що гарячу воду у цих будинках подадуть до кінця дня.

Хакерська атака на "Львівтеплоенерго"

Нагадаємо, вчора, 23 січня, житловий масив Сихів у Львові залишився без гарячої води та опалення внаслідок хакерської атаки на комунальне підприємство "Львівтеплоенерго".

Пізніше на Сихові відновили подачу тепла, а гарячої води - на 30%

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Львів