Хакерська атака на Львів: подачу тепла відновили, гарячу воду - частково

У Львові повністю відновили подачу тепла після сьогоднішнього збою в результаті хакерської атаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера міста Андрія Садового.

"На Сихові відновили подачу тепла. Подачу гарячої води відновлено на 30%", - пояснив мер міста.

За словами Садового, сьогодні вночі відбувся збій у роботі системи теплопостачання "Львівтеплоенерго", через що частина мешканців Сихова залишилася без тепла та гарячої води.

"Є підозра на зовнішнє втручання в систему роботи підприємства, наразі ця інформація перевіряється", - повідомив Садовий.

Хакерська атака на "Львівтеплоенерго"

Нагадаємо, ми повідомляли, що сьогодні, 23 січня, житловий масив Сихів у Львові залишився без гарячої води та опалення внаслідок хакерської атаки на комунальне підприємство "Львівтеплоенерго".

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