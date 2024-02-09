У Львові відкриють перший в Україні центр рекрутингу до армії

У Львові незабаром відкриють центр рекрутингу до Сил безпеки та оборони України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міністерства оборони України.
Пілотний проєкт рекрутингу до української армії втілюється за співпраці Міністерства оборони України та Львівської міської ради і покликаний побудувати прозору, а також ефективну модель залучення до українського війська.
Центр рекрутингу відкриють у третій тиждень лютого у львівському ЦНАПі за адресою: вул. Костя Левицького, 67.
В центрі рекрутери:
Додамо, що нещодавно Міністерство оборони України запустило проєкт, який дозволяє чоловікам та жінкам знайти відповідну вакансію та вступити до лав Збройних сил України за власним бажанням. Зокрема влада планує співпрацювати з різними рекрутинговими компаніями.
25 грудня 2023 року Кабінет міністрів вніс до Верховної ради законопроєкт щодо мобілізації, військового обліку та проходження військової служби. Через низку зауважень його було відкликано, після чого в Раду вже 30 січня внесли оновлений законопроєкт.
В ньому уряд запропонував знизити мобілізаційний вік з 27 до 25 років. Але що стосується санкцій для ухилянтів, то тепер їх пропонують запроваджувати через суд. Більше про ключові нововведення з проєкту РБК-Україна розписувало окремо в матеріалі.
Вже 7 лютого Верховна рада ухвалила законопроєкт в першому читанні.
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