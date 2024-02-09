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У Львові відкриють перший в Україні центр рекрутингу до армії

П'ятниця 09 лютого 2024 16:40
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У Львові відкриють перший в Україні центр рекрутингу до армії Фото: у Львові відкриють перший в Україні центр рекрутингу до армії (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

У Львові незабаром відкриють центр рекрутингу до Сил безпеки та оборони України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міністерства оборони України.

Пілотний проєкт рекрутингу до української армії втілюється за співпраці Міністерства оборони України та Львівської міської ради і покликаний побудувати прозору, а також ефективну модель залучення до українського війська.

Центр рекрутингу відкриють у третій тиждень лютого у львівському ЦНАПі за адресою: вул. Костя Левицького, 67.

В центрі рекрутери:

  • надаватимуть консультацію й інформацію щодо вакансій;
  • допоможуть пройти профорієнтаційний тест;
  • супроводжуватимуть кандидатів на шляху до призначення на обрану посаду в армії.

Додамо, що нещодавно Міністерство оборони України запустило проєкт, який дозволяє чоловікам та жінкам знайти відповідну вакансію та вступити до лав Збройних сил України за власним бажанням. Зокрема влада планує співпрацювати з різними рекрутинговими компаніями.

Законопроєкт про мобілізацію

25 грудня 2023 року Кабінет міністрів вніс до Верховної ради законопроєкт щодо мобілізації, військового обліку та проходження військової служби. Через низку зауважень його було відкликано, після чого в Раду вже 30 січня внесли оновлений законопроєкт.

В ньому уряд запропонував знизити мобілізаційний вік з 27 до 25 років. Але що стосується санкцій для ухилянтів, то тепер їх пропонують запроваджувати через суд. Більше про ключові нововведення з проєкту РБК-Україна розписувало окремо в матеріалі.

Вже 7 лютого Верховна рада ухвалила законопроєкт в першому читанні.

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