Во Львове откроют первый в Украине центр рекрутинга в армию
Во Львове вскоре откроют центр рекрутинга в Силы безопасности и обороны Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Министерства обороны Украины.
Пилотный проект рекрутинга украинской армии воплощается при сотрудничестве Министерства обороны Украины и Львовского городского совета и призван построить прозрачную, а также эффективную модель привлечения к украинскому войску.
Центр рекрутинга будет открыт в третью неделю февраля во львовском ЦНАПе по адресу: ул. Костя Левицкого, 67.
В центре рекрутеры:
- будут предоставлять консультацию и информацию о вакансиях;
- помогут пройти профориентационный тест;
- будут сопровождать кандидатов на пути к назначению на избранный пост в армии.
Добавим, что недавно Министерство обороны Украины запустило проект, позволяющий мужчинам и женщинам найти соответствующую вакансию и вступить в ряды Вооруженных сил Украины по собственному желанию. В частности, власти планируют сотрудничать с различными рекрутинговыми компаниями.
Законопроект о мобилизации
25 декабря 2023 года Кабинет министров внес в Верховную раду законопроект о мобилизации, военном учете и прохождении военной службы. Из-за ряда замечаний он был отозван, после чего в Раду уже 30 января внесли обновленный законопроект.
В нем правительство предложило снизить мобилизационный возраст с 27 до 25 лет. Но что касается санкций для уклонистов, то теперь их предлагают вводить через суд. Больше о ключевых нововведениях по проекту РБК-Украина расписывало отдельно в материале.
Уже 7 февраля Верховная рада приняла законопроект в первом чтении.
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