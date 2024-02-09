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Во Львове откроют первый в Украине центр рекрутинга в армию

Пятница 09 февраля 2024 16:40
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Во Львове откроют первый в Украине центр рекрутинга в армию Фото: во Львове откроют первый в Украине центр рекрутинга в армию (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Во Львове вскоре откроют центр рекрутинга в Силы безопасности и обороны Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Министерства обороны Украины.

Пилотный проект рекрутинга украинской армии воплощается при сотрудничестве Министерства обороны Украины и Львовского городского совета и призван построить прозрачную, а также эффективную модель привлечения к украинскому войску.

Центр рекрутинга будет открыт в третью неделю февраля во львовском ЦНАПе по адресу: ул. Костя Левицкого, 67.

В центре рекрутеры:

  • будут предоставлять консультацию и информацию о вакансиях;
  • помогут пройти профориентационный тест;
  • будут сопровождать кандидатов на пути к назначению на избранный пост в армии.

Добавим, что недавно Министерство обороны Украины запустило проект, позволяющий мужчинам и женщинам найти соответствующую вакансию и вступить в ряды Вооруженных сил Украины по собственному желанию. В частности, власти планируют сотрудничать с различными рекрутинговыми компаниями.

Законопроект о мобилизации

25 декабря 2023 года Кабинет министров внес в Верховную раду законопроект о мобилизации, военном учете и прохождении военной службы. Из-за ряда замечаний он был отозван, после чего в Раду уже 30 января внесли обновленный законопроект.

В нем правительство предложило снизить мобилизационный возраст с 27 до 25 лет. Но что касается санкций для уклонистов, то теперь их предлагают вводить через суд. Больше о ключевых нововведениях по проекту РБК-Украина расписывало отдельно в материале.

Уже 7 февраля Верховная рада приняла законопроект в первом чтении.

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