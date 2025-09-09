У Львові тимчасово знизиться тиск води: кому варто зробити запаси

Зниження тиску води може спостерігатися на верхніх поверхах багатоповерхівок у частині Залізничного та Франківського районів Львова, на вулицях: Агабек Заде, Авіаційна, Ангарна, Бакинська, Баштанна, Білогорща, Болбачана, Вагонна, Величка, Вигоди, Виговського (парна сторона від №2 до №70, непарна сторона від №1 до №31), Вівсяна, Вільхова, Гайова, Ганцова, Гарматія, Гніздовського, Головатого, Городоцька (парна сторона від №128 до №306, непарна сторона від №241 до №371), Гречана, Грузинська, Дальня, Дідушка, Дозвільна, Доробок, Дрогобицька, Дубнівська, Житня, Журавлина, Збиральна, Зимноводівська, Ірчана, Камінна, Караджича, Каховська, Кондратюка, Конюшинна, Корсунська, Косинського, Кричевського, Курмановича, Ловецька, Лукича, Лютнева, Любінська (парна сторона від №48 до №196, непарна сторона від №71 до №217), Малицької, Мирна, Мисливська, Моторна, Невелика, Нечая, Низинна, Олесницького, Олешківська, Орільська, Паровозна, Патона, Пілотів, Підгаєцька, Підлісна, Північна, Планерна, Повітряна, Полтави, Потебні, Пропелерна, Рівненська, Рудненська, Ряшівська, Самарська, Самбірська, Сигнальна, Сигнівка, Сірка, Скромна, Сластіона, Станційна, Суботівська, Терлецького, Тернова, Тісна, Трещаківського, Тюльпанова, Флінти, Церетелі, Чагарникова, Чижевського, Широка, Яворницького, а також на вулицях Багряного, Городоцька (непарна сторона від №131 до №239), Кравченко, Кондукторська, Кропивницького (площа), Народна, Окружна, Проста, Рівна, Суха, Терлецького.

Одночасно у кількох населених пунктах Городоцької громади (с. Артищів, с. Мавковичі, с. Керниця, м. Городок, с. Бартатів, с. Воля-Бартатівська, с. Лапаївка, с. Зимна Вода, с. Холодновідка, с. Конопниця, с. Суховоля) водопостачання буде тимчасово повністю відсутнє.

Після завершення робіт мережу промиють, тому вода може тимчасово мати іржавий відтінок. Мешканців просять зробити запас води та поставитися до тимчасових незручностей із розумінням.

