У Львові стрімко зростають ціни на квартири: скільки коштує житло і де найдорожче

08:12 10.04.2026 Пт
2 хв
Найдорожчими залишаються новобудови та "австрійські люкси"
aimg Василина Копитко
Вартість квартир залежить від місця розташування (фото: Getty Images)

На вторинному ринку нерухомості Львова за рік однокімнатні квартири здорожчали на 9%, а трикімнатні - на 14% у валюті. Це зумовлено високим попитом та відносною безпекою регіону.

Головне:

  • Медіанна ціна 1-кімнатної квартири становить 71 000 доларів (+9% за рік).
  • 2-кімнатні квартири коштують у середньому 100 000 доларів (+8% за рік).
  • Найбільше подорожчали 3-кімнатні квартири - до 129 000 доларів (+14% за рік).
  • Більшість покупців (42%) очікують, що ціни не зміняться, тоді як 40% прогнозують подальше зростання.

Ціни по районах та типах забудови

Вартість житла суттєво залежить від району міста. Найвищі ціни на однокімнатні квартири зафіксовано у Сихівському (76 400 доларів) та Личаківському (75 000 доларів) районах.

Водночас на ринку 3-кімнатних осель лідирує Галицький район із медіанною ціною 152 000 доларів.

Аналіз за періодом забудови показує, що найдорожчим сегментом залишаються новобудови (зведені після 2010 року), де ціна за 2-кімнатну квартиру сягає 115 000 доларів.

Високу вартість також утримують "австрійські люкси" - близько 105 000 доларів. Найдешевшим варіантом залишаються "хрущовки" (70 000 доларів за 2-кімнатну квартиру) та будинки радянських типових проєктів (75 000 доларів).

Ціни на житло у Львові (скриншот)

Доступність житла

Згідно з даними ЛУН, для придбання 1-кімнатної квартири на вторинному ринку в середньому потрібно відкладати усю зарплату протягом 8,7 року, 2-кімнатну - 12,2 року, 3-кімнатну - 15,7 року.

Опитування показало, що 40% потенційних покупців очікують, що вартість нерухомості у Львові зросте, 42% - що не зміниться, 18% - впаде.

Очікування потенційних покупців щодо ціни (скриншот)

Читайте також про те, що торік на вторинці кількість угод купівлі-продажу зросла на 15%. Українці придбали 205,3 тис. об'єктів нерухомості. Це на 26,9 тис. більше, ніж у 2024-му.

Раніше ми писали про те, що в Україні у лютому підскочили ціни на вторинному ринку майже у всіх регіонах. Найбільше подорожчала нерухомість у Рівному та Одесі - на 25-26%.

