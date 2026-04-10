Во Львове стремительно растут цены на квартиры: сколько стоит жилье и где самое дорогое

На вторичном рынке недвижимости Львова за год однокомнатные квартиры подорожали на 9%, а трехкомнатные - на 14% в валюте. Это обусловлено высоким спросом и относительной безопасностью региона.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные ЛУН.
Главное:
Стоимость жилья существенно зависит от района города. Самые высокие цены на однокомнатные квартиры зафиксированы в Сиховском (76 400 долларов) и Лычаковском (75 000 долларов) районах.
В то же время на рынке 3-комнатных домов лидирует Галицкий район с медианной ценой 152 000 долларов.
Анализ по периоду застройки показывает, что самым дорогим сегментом остаются новостройки (возведенные после 2010 года), где цена за 2-комнатную квартиру достигает 115 000 долларов.
Высокую стоимость также удерживают "австрийские люксы" - около 105 000 долларов. Самым дешевым вариантом остаются "хрущевки" (70 000 долларов за 2-комнатную квартиру) и дома советских типовых проектов (75 000 долларов).
Согласно данным ЛУН, для приобретения 1-комнатной квартиры на вторичном рынке в среднем нужно откладывать всю зарплату в течение 8,7 года, 2-комнатную - 12,2 года, 3-комнатную - 15,7 года.
Опрос показал, что 40% потенциальных покупателей ожидают, что стоимость недвижимости во Львове возрастет, 42% - что не изменится, 18% - упадет.
Читайте также о том, что в прошлом году на вторичке количество сделок купли-продажи выросло на 15%. Украинцы приобрели 205,3 тыс. объектов недвижимости. Это на 26,9 тыс. больше, чем в 2024-м.
Ранее мы писали о том, что в Украине в феврале подскочили цены на вторичном рынке почти во всех регионах. Больше всего подорожала недвижимость в Ровно и Одессе - на 25-26%.