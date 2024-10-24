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У Львові спалахнула пожежа на території автобусного заводу (фото)

Фото: у Львові спалахнула пожежа на території автобусного заводу (facebook.com/LVIVDSNS)
Автор: Наталія Юрченко

Пожежа у Львові спалахнула зранку у четвер, 24 жовтня. Загоряння сталося на території автобусного заводу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Львівської міської ради.

За даними міськради, сьогодні близько 7:00 на одному з підприємств, що орендувало приміщення на території Львівського автобусного заводу, виникла пожежа. 

"Пожежа трапилась на виробництві, площею 400 кв.м. Саме в цьому приміщенні було багато скловати, тому був сильний дим від пожежі", - йдеться у повідомленні.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій підтвердили пожежу у Львові. Рятувальники повідомили, що ліквідовують займання на вулиці Стрийській, де розміщений Львівський автобусний завод. Деталі обіцяють надати згодом.

 

facebook.com/LVIVDSNS

При цьому міська рада зазначає, що загоряння вже загасили. Постраждалих немає.

t.me/lviv_adm

Нагадаємо, днями у центрі Києві спалахнула багатоповерхівка. Через задимлення з верхніх поверхів довелося евакуйовувати жителів.

Також РБК-Україна повідомляло, що у Харківській області під час лісової пожежі згоріло ціле селище. Причиною загоряння міг бути ворожий обстріл.

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ЛьвівДСНСПожежа