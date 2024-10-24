Во Львове вспыхнул пожар на территории автобусного завода (фото)

По данным горсовета, сегодня около 7:00 на одном из предприятий, арендовавших помещение на территории Львовского автобусного завода, возник пожар.

"Пожар случился на производстве площадью 400 кв.м. Именно в этом помещении было много стекловаты, поэтому был сильный дым от пожара", - говорится в сообщении.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям подтвердили пожар во Львове. Спасатели сообщили, что ликвидируют возгорание на улице Стрыйской, где расположен Львовский автобусный завод. Детали обещают предоставить позже.

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При этом городской совет отмечает, что возгорание уже потушили. Пострадавших нет.

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