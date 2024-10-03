ua en ru
Чт, 03 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Харківській області під час лісової пожежі згоріло ціле селище: є жертви (фото, відео)

Харків, Четвер 03 жовтня 2024 15:27
UA EN RU
У Харківській області під час лісової пожежі згоріло ціле селище: є жертви (фото, відео) Фото: у Харківській області під час лісової пожежі згоріло селище (facebook.com/Сергій Болвінов)
Автор: Наталія Юрченко

Лісова пожежа у Харківській області знищила ціле селище. Внаслідок масштабної пожежі є жертви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергія Болвінова у Facebook.

За його словами, через лісову пожежу знищено понад тисячу будинків.

"Четверо людей згоріли живцем. Двоє жінок-переселенок, ще одна місцева та один чоловік. Вони просто не встигли втекти - полум'я розповсюджувалося шаленими темпами", - повідомив Болвінов.

Він уточнив, що вогонь прийшов з Донецької області - з напрямку села Рубці, а потім перекинувся на Борівське лісництво.

Верхова пожежа охопила ландшафтний парк "Червонооскільський", а далі почала наближатися до села Піски-Радьківські. У цій місцевості, на території одного з благодійних фондів, загинули люди, ще двоє отримали опіки.

"Також в лісі та поблизу нього згоріло близько 1100 дерев'яних будинків, шістдесят людей евакуйовані", - додав представник поліції.

Причину пожежі встановлюють правоохоронці, не виключають, що російські обстріли спричинили загоряння.

Фото: у Харківській області під час лісової пожежі згоріло селище
(facebook.com/Сергій Болвінов)

Лісові пожежі через обстріли

Нагадаємо, що це не перший випадок, коли дії російських окупаційних військ спричиняють масштабні лісові пожежі в Україні. Через обстріли горіли ліси у Донецькій та Харківській областях.

Також сьогодні, 3 жовтня, у Сумах помітили суттєву задимленість. Як повідомила місцева влада, причиною цього були лісові пожежі, спричинені обстрілами.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Харків Пожежа Війна в Україні Війна Росії проти України
NEWS
Рютте зробив заяву про членство України в НАТО: близька, як ніколи
Рютте зробив заяву про членство України в НАТО: близька, як ніколи
DAILY
"Нехай бомблять Москву!" Як живе Запоріжжя після атак КАБами і що там говорять про Росію
Юлія Акимова, Віталій Носач "Нехай бомблять Москву!" Як живе Запоріжжя після атак КАБами і що там говорять про Росію