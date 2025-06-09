У Львові просто в магазині знайшли лисеня: що сталося з малюком (фото)

У Львові до будівельного магазину забрело лисеня. Ним вже опікуються спеціалісти.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію співзасновника притулку "Домівка Врятованих Тварин" Ореста Залипського у Facebook.
У неділю, 8 червня, співзасновник притулку та адміністратор групи "Домівка Врятованих Тварин / Home Of Rescued Animals" Залипський розповів про порятунок нової тварини.
"У нас знову порятунок лисиці", - уточнив він.
За словами чоловіка, цей малюк забіг у будівельний магазин "поблизу галицького перехрестя" у Львові.
Зазначається, що продавець магазину, побачивши тварину:
Повідомляється, що спеціалісти притулку оперативно "відловили малого", після чого він:
"І тоді вирішиться його подальша доля", - зауважив Залипський.
Насамкінець співзасновник "Домівки Врятованих Тварин" звернувся до всіх небайдужих із проханням підтримати притулок, допоки його фахівці продовжують рятувати тварин.
Нагадаємо, раніше ми розповідали й показували, як між будинками у центрі Києва заблукав лось.
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