У Львові просто в магазині знайшли лисеня: що сталося з малюком (фото)

Де саме знайшли лисеня та що з ним зараз

У неділю, 8 червня, співзасновник притулку та адміністратор групи "Домівка Врятованих Тварин / Home Of Rescued Animals" Залипський розповів про порятунок нової тварини.

"У нас знову порятунок лисиці", - уточнив він.

За словами чоловіка, цей малюк забіг у будівельний магазин "поблизу галицького перехрестя" у Львові.

Зазначається, що продавець магазину, побачивши тварину:

не розгубився;

одразу зателефонував зоорятівникам.

Лисеня у магазині Львова (фото: facebook.com/groups/Домівка Врятованих Тварин/Home Of Rescued Animals)

Повідомляється, що спеціалісти притулку оперативно "відловили малого", після чого він:

пройде карантин;

отримає вакцинацію.

"І тоді вирішиться його подальша доля", - зауважив Залипський.

Лисеням опікуються працівники притулку (фото: facebook.com/groups/Домівка Врятованих Тварин/Home Of Rescued Animals)

Насамкінець співзасновник "Домівки Врятованих Тварин" звернувся до всіх небайдужих із проханням підтримати притулок, допоки його фахівці продовжують рятувати тварин.



Публікація Залипського (скриншот: facebook.com/groups/Домівка Врятованих Тварин/Home Of Rescued Animals)