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Во Львове прямо в магазине нашли лисенка: что случилось с малышом (фото)

Во Львове лисенок забрел в магазин (фото: freepik.com)
Автор: Ирина Костенко

Во Львове в строительный магазин забрел лисенок. Им уже занимаются специалисты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию соучредителя приюта "Домівка Врятованих Тварин" Ореста Залипского в Facebook.

Где именно нашли лисенка и что с ним сейчас

В воскресенье, 8 июня, соучредитель приюта и администратор группы "Домівка Врятованих Тварин / Home Of Rescued Animals" Залипский рассказал о спасении нового животного.

"У нас снова спасение лисы", - уточнил он.

По словам мужчины, этот малыш забежал в строительный магазин "вблизи галицкого перекрестка" во Львове.

Отмечается, что продавец магазина, увидев животное:

  • не растерялся;
  • сразу позвонил зооспасателям.

Лисенок в магазине Львова (фото: facebook.com/groups/Домівка Врятованих Тварин/Home Of Rescued Animals)

Сообщается, что специалисты приюта оперативно "отловили малого", после чего он:

  • пройдет карантин;
  • получит вакцинацию.

"И тогда решится его дальнейшая судьба", - отметил Залипский.

Лисенком занимаются работники приюта (фото: facebook.com/groups/Домівка Врятованих Тварин/Home Of Rescued Animals)

В завершение соучредитель "Домівки Врятованих Тварин" обратился ко всем неравнодушным с просьбой поддержать приют, пока его специалисты продолжают спасать животных.


Публикация Залипского (скриншот: facebook.com/groups/Домівка Врятованих Тварин/Home Of Rescued Animals)

Напомним, ранее мы рассказывали и показывали, как между домами в центре Киева заблудился лось.

Читайте также, чем опасно бешенство и что делать после укуса животного.

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