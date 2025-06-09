Во Львове прямо в магазине нашли лисенка: что случилось с малышом (фото)

Где именно нашли лисенка и что с ним сейчас

В воскресенье, 8 июня, соучредитель приюта и администратор группы "Домівка Врятованих Тварин / Home Of Rescued Animals" Залипский рассказал о спасении нового животного.

"У нас снова спасение лисы", - уточнил он.

По словам мужчины, этот малыш забежал в строительный магазин "вблизи галицкого перекрестка" во Львове.

Отмечается, что продавец магазина, увидев животное:

не растерялся;

сразу позвонил зооспасателям.

Лисенок в магазине Львова (фото: facebook.com/groups/Домівка Врятованих Тварин/Home Of Rescued Animals)

Сообщается, что специалисты приюта оперативно "отловили малого", после чего он:

пройдет карантин;

получит вакцинацию.

"И тогда решится его дальнейшая судьба", - отметил Залипский.

Лисенком занимаются работники приюта (фото: facebook.com/groups/Домівка Врятованих Тварин/Home Of Rescued Animals)

В завершение соучредитель "Домівки Врятованих Тварин" обратился ко всем неравнодушным с просьбой поддержать приют, пока его специалисты продолжают спасать животных.



Публикация Залипского (скриншот: facebook.com/groups/Домівка Врятованих Тварин/Home Of Rescued Animals)