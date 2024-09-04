У Львові продовжує зростати кількість постраждалих (відео)

У Львові зростає кількість постраждалих внаслідок масштабного обстрілу 4 вересня. На місці влучань працюють понад 140 рятувальників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першого заступника голови Львівської ОВА Андрія Годика в ефірі телемарафону та ДСНС.
За словами Годика, станом на 12:00 відомо про сімох загиблих, серед них троє дітей. Найменшій дитині було 7 років.
"Щодо потерпілих, поранених, то на даний момент звернулися за медичною допомогою 53 особи. Їм надається меддопомога в залежності від рівня складності. Найменшій дитині, яка зазнала пошкоджень, шість рочків", - сказав він.
Заступник голови Львівської ОВА зазначив, що найбільша кількість пошкоджень - це осколкові, бо велика кількість вікон була вибита ударною хвилею.
"Продовжуються аварійно-пошукові роботи по об'єктах. Маємо надію, що якщо хтось є під завалами, то він живий перш за все", - додав Годик.
У ДСНС наголошують, що до ліквідації наслідків обстрілу від ДСНС залучено понад 140 рятувальників та 33 одиниці спецтехніки. За словами рятувальників, станом на 11:30 було відомо про 47 постраждалих.
Голова Львівської ОВА Максим Козицький додав, що найбільша складність ліквідації наслідків у тому, що на одній з локацій на дуже обмеженій території є велика глибина завалу. Під ним ще можуть бути люди.
Сьогодні вночі російські окупанти завдали комбінованого удару по Україну. Росіяни випустили 13 ракет різних типів та 29 "Шахедів". Сили ППО знищили сім ракет та 22 дрони.
Росія атакувала Львів, були влучання у двох районах. Внаслідок атаки пошкоджено понад 70 будинків, більшість з них - історична спадщина. Внаслідок атаки загинули сім осіб, серед жертв троє дітей. Десятки людей отримали поранення, зокрема діти.
Як виглядає Львів після російської атаки - у матеріалі РБК-Україна.
Крім того, під удар ворога потрапив Кривий Ріг. Там серйозно пошкоджений готель. П'ять осіб отримали поранення.
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