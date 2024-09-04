Во Львове продолжает расти количество пострадавших (видео)

Во Львове растет количество пострадавших в результате масштабного обстрела 4 сентября. На месте попаданий работают более 140 спасателей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого заместителя главы Львовской ОВА Андрея Годыка в эфире телемарафона и ГСЧС.
По словам Годыка, по состоянию на 12:00 известно о семи погибших, среди них трое детей. Младшему ребенку было 7 лет.
"Что касается пострадавших, раненых, то на данный момент обратились за медицинской помощью 53 человека. Им оказывается медпомощь в зависимости от уровня сложности. Наименьшему ребенку, который получил повреждения, шесть лет", - сказал он.
Заместитель главы Львовской ОВА отметил, что наибольшее количество повреждений - это осколочные, потому что большое количество окон было выбито ударной волной.
"Продолжаются аварийно-розыскные работы по объектам. Надеемся, что если кто-то находится под завалами, то он жив прежде всего", - добавил Годик.
В ГСЧС отмечают, что к ликвидации последствий обстрела от ГСЧС привлечены более 140 спасателей и 33 единицы спецтехники. По словам спасателей, по состоянию на 11:30 было известно о 47 пострадавших.
Глава Львовской ОВА Максим Козицкий добавил, что наибольшая сложность ликвидации последствий в том, что на одной из локаций на очень ограниченной территории есть большая глубина завала. Под ним могут быть еще люди.
Сегодня ночью российские оккупанты нанесли комбинированный удар по Украине. Россияне выпустили 13 ракет разных типов и 29 "Шахедов". Силы ПВО уничтожили семь ракет и 22 дрона.
Россия атаковала Львов, были попадания в двух районах. В результате атаки повреждено более 70 домов, большинство из них - историческое наследие. В результате атаки погибли семь человек, среди жертв трое детей. Десятки людей получили ранения, в том числе дети.
Как выглядит Львов после российской атаки - в материале РБК-Украина.
Кроме того, под удар врага попал Кривой Рог. Там серьезно поврежден отель. Пять человек получили ранения.
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