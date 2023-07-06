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У Львові після нічних ударів заборонять закривати укриття

Фото: у Львові після нічних ударів заборонять закривати укриття (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Усі укриття на території Львівської громади повинні бути відчиненні 24/7. Рішення було прийнято комісією з надзвичайних ситуацій.

Про це заявив міський голова Львову Андрій Садовий, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.

Як відзначив Садовий, рішення непросте, однак забезпечити відкривання сховищ на 100% - неможливо, у зв'язку з чим у Львові забороняється закривати укриття.

"Відповідальні особи, визначені власником будівлі, мають напрацювати схему згідно з якою сховки будуть у вільному доступі цілодобово. Причиною такого рішення стали 10 скарг на Гарячу лінію минулої ночі. Залишаються люди, яким байдуже на своє життя та життя близьких", - додає Садовий.

Міський голова додав, що рішення є остаточним й не підлягатиме обговоренню.

Російський удар по Львову

Під час масштабної повітряної тривоги, у ніч на 6 липня, у Львівській області пролунала низка сильних вибухів. Пізніше стало відомо про те, що росіяни атакували Львів ракетами "Калібр" та влучили по житловій багатоповерхівці.

Згідно з останніми даними голови Львівської ОВА Максима Козицького, наразі відомо про 5 загиблих цивільних внаслідок удару. Також він відзначив, що сьогоднішній удар по Львову став найруйнівнішим по мирному населенню регіону з початку повномасштабної війни.

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