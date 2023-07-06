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Во Львове после ночных ударов запретят закрывать укрытия

Фото: во Львове после ночных ударов запретят закрывать укрытия (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Все укрытия на территории Львовской общины должны быть открыты 24/7. Решение было принято комиссией по чрезвычайным ситуациям.

Об этом заявил городской голова Львова Андрей Садовый, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.

Как отметил Садовый, решение непростое, однако обеспечить открывание убежищ на 100% - невозможно, в связи с чем во Львове запрещается закрывать укрытия.

"Ответственные лица, определенные владельцем здания, должны наработать схему, согласно которой убежища будут в свободном доступе круглосуточно. Причиной такого решения стали 10 жалоб на Горячую линию прошлой ночью. Остаются люди, которым безразлична своя жизнь и жизнь близких", - добавляет Садовый.

Городской голова добавил, что решение является окончательным и не подлежит обсуждению.

Российский удар по Львову

Во время масштабной воздушной тревоги в ночь на 6 июля во Львовской области прозвучал ряд сильных взрывов. Позже стало известно о том, что россияне атаковали Львов ракетами "Калибр" и попали по жилой многоэтажке.

Согласно последним данным главы Львовской ОВА Максима Козицкого, сейчас известно о 5 погибших гражданских в результате удара. Также он отметил, что сегодняшний удар по Львову стал самым разрушительным по мирному населению региона с начала полномасштабной войны.

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