У Львові під час комбінованої атаки РФ пролунали вибухи

Ілюстративне фото: у Львові під час комбінованої атаки РФ пролунали вибухи (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

У Львові вранці четверга, 21 серпня, пролунали вибухи під час комбінованої масованої атаки Російської Федерації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Львівської обласної військової адміністрації Максима Козицького та "Суспільне".

Близько третьої години ночі у Львові та області було оголошено сигнал повітряної тривоги. Тоді росіяни підняли у повітря винищувачі МіГ-31К та здійснили пуски аеробалістичних ракет "Кинджал".

Одночасно з тим Повітряні сили повідомили про рух ударних дронів у напрямку західних областей України. 

Вже о 04:17 Козицький повідомив, що у Львівській області зафіксовано ворожі ударні дрони. А вже через декілька хвилин попередив про роботу ППО у регіоні.

"Нічого не знімайте і ніде не викладайте", - написав він.

Згодом "Суспільне" повідомило про вибухи у Львові.

Оновлено о 04:50

Мер Львова Андрій Садовий повідомив про роботу ППО у місті.

"У Львові було чути вибухи. Можливо це була робота ППО. З’ясовуємо деталі.
У напрямку Львова летять ще два "Шахеди", - написав він.

Масована атака у ніч на 21 серпня

Цієї ночі Російська Федерація завдала по Україні масованої комбінованої атаки. Вже відомо про застосування ударних "Шахедів", крилатих ракет та "Кинджалів". Окрім Києва про вибухи повідомлялось у Чернігові та Рівненській області.

Детально про те, що відомо про масовану атаку - читайте у матеріалі РБК-Україна.

