Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Во Львове во время комбинированной атаки РФ прогремели взрывы во время комбинированной атаки

Иллюстративное фото: во Львове во время комбинированной атаки РФ прогремели взрывы (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Во Львове утром четверга, 21 августа, прогремели взрывы во время комбинированной массированной атаки Российской Федерации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Львовской областной военной администрации Максима Козицкого и "Суспільне".

Около трех часов ночи во Львове и области был объявлен сигнал воздушной тревоги. Тогда россияне подняли в воздух истребители МиГ-31К и осуществили пуски аэробаллистических ракет "Кинжал".

Одновременно с тем Воздушные силы сообщили о движении ударных дронов в направлении западных областей Украины.

Уже в 04:17 Козицкий сообщил, что во Львовской области зафиксированы вражеские ударные дроны. А уже через несколько минут предупредил о работе ПВО в регионе.

"Ничего не снимайте и нигде не выкладывайте", - написал он.

Впоследствии "Суспільне" сообщило о взрывах во Львове.

Обновлено в 04:50

Мэр Львова Андрей Садовый сообщил о работе ПВО в городе.

"Во Львове были слышны взрывы. Возможно это была работа ПВО. Выясняем детали.
В направлении Львова летят еще два "Шахеды", - написал он.

 

Массированная атака в ночь на 21 августа

Этой ночью Российская Федерация нанесла по Украине массированную комбинированную атаку. Уже известно о применении ударных "Шахедов", крылатых ракет и "Кинжалов". Кроме Киева о взрывах сообщалось в Чернигове и Ровенской области.

Подробно о том, что известно о массированной атаке - читайте в материале РБК-Украина.

ЛьвовВойна в Украине