Во Львове во время комбинированной атаки РФ прогремели взрывы во время комбинированной атаки

Во Львове утром четверга, 21 августа, прогремели взрывы во время комбинированной массированной атаки Российской Федерации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Львовской областной военной администрации Максима Козицкого и "Суспільне".

Около трех часов ночи во Львове и области был объявлен сигнал воздушной тревоги. Тогда россияне подняли в воздух истребители МиГ-31К и осуществили пуски аэробаллистических ракет "Кинжал".

Одновременно с тем Воздушные силы сообщили о движении ударных дронов в направлении западных областей Украины.

Уже в 04:17 Козицкий сообщил, что во Львовской области зафиксированы вражеские ударные дроны. А уже через несколько минут предупредил о работе ПВО в регионе.

"Ничего не снимайте и нигде не выкладывайте", - написал он.

Впоследствии "Суспільне" сообщило о взрывах во Львове.

Обновлено в 04:50

Мэр Львова Андрей Садовый сообщил о работе ПВО в городе.

"Во Львове были слышны взрывы. Возможно это была работа ПВО. Выясняем детали.

В направлении Львова летят еще два "Шахеды", - написал он.

