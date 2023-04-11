У Львові незабаром завершиться опалювальний сезон

"З огляду на те, що спостерігаємо поступове підвищення температури, плануємо, що у четвер, 13 квітня, завершимо опалювальний сезон у Львові. Проте школи, садочки, лікарні та поліклініки зможуть отримувати тепло на основі звернень від керівників цих закладів", - повідомила заступниця мера Львова з питань житлово-комунального господарства Ірина Маруняк.

Зазначимо, що 8 квітня у Києві почали вимикати опалення.

Окрім того, з 1 березня в Україні вже почали готуватись до наступного опалювального сезону.

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