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У Києві почали вимикати опалення

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Київ, Субота 08 квітня 2023 15:25
У Києві почали вимикати опалення Фото: у Києві почали вимикати опалення (РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

У Києві завершується опалювальний сезон. У суботу, 8 квітня, у житлових будинках столиці вже почали вимикати теплопостачання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву секретаря Київської міської ради Володимира Бондаренка в ефірі телеканалу "Київ".

"Ми говоримо про поступове відключення опалення в Києві. Спочатку почнуть відключати житлові об’єкти, потім соціальної сфери. Я думаю за тиждень ми з цим впораємося", - сказав Бондаренко.

Він зазначив, що опалювальний сезон був доволі важким через постійні ракетні атаки Росії.

"У нас, в деякий час, було до третини генерації електроенергії. Аналогічна ситуація була і з опаленням. Це через атаки ворога. Але завдяки киянам та титанічним зусиллям комунальників, ми цей опалювальний сезон завершуємо", - додав Бондаренко.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що у Києві вирішили завершувати опалювальний сезон 8 квітня. Міська влада ухвалила таке рішення через погодні умови, адже у столиці очікується стабільне суттєве потепління.

До того ж, опалення вже вимкнули у більшості регіонів країни.

Зазначимо, що 1 березня в Україні вже почали готуватись до наступного опалювального сезону.

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Київ Опалювальный сезон
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