ua ru
Вт, 11 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Во Львове скоро завершится отопительный сезон

Новина українською →
Львов, Вторник 11 апреля 2023 12:15
Во Львове скоро завершится отопительный сезон Фото: во Львове вскоре завершится отопительный сезон (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Во Львове планируют завершить отопительный сезон в четверг, 13 апреля. Тем не менее бюджетные учреждения смогут получать тепло на основе обращений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Львовский городской совет.

"Учитывая, что наблюдаем постепенное повышение температуры, планируем, что в четверг, 13 апреля, завершим отопительный сезон во Львове. Однако школы, садики, больницы и поликлиники смогут получать тепло на основе обращений от руководителей этих заведений", - сообщила заместитель мэра Львова по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Ирина Маруняк.

Отметим, что 8 апреля в Киеве начали отключать отопление.

Кроме того, с 1 марта в Украине уже начали готовиться к следующему отопительному сезону.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн и персональные данные редакции. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Львов Отопительный сезон
NEWS
Ждать ли новую волну мобилизации в Украине: ответ Резникова
Ждать ли новую волну мобилизации в Украине: ответ Резникова
DAILY
Александр Павлюк: 70 тысяч россиян ворвались из Беларуси в Киевскую область в феврале 2022 года
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Александр Павлюк: 70 тысяч россиян ворвались из Беларуси в Киевскую область в феврале 2022 года