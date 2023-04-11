Во Львове скоро завершится отопительный сезон

Во Львове планируют завершить отопительный сезон в четверг, 13 апреля. Тем не менее бюджетные учреждения смогут получать тепло на основе обращений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Львовский городской совет .

"Учитывая, что наблюдаем постепенное повышение температуры, планируем, что в четверг, 13 апреля, завершим отопительный сезон во Львове. Однако школы, садики, больницы и поликлиники смогут получать тепло на основе обращений от руководителей этих заведений", - сообщила заместитель мэра Львова по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Ирина Маруняк.

Отметим, что 8 апреля в Киеве начали отключать отопление.

Кроме того, с 1 марта в Украине уже начали готовиться к следующему отопительному сезону.

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