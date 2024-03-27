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У Львові назвали дату завершення опалювального сезону

Фото: у Львові вимкнуть тепло 28 березня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Опалювальний сезон у Львові завершиться завтра, 28 березня. Але школи, садочки та лікарні зможуть продовжити отримувати тепло.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Львівської міської ради.

У зв'язку з підвищенням температури повітря з 28 березня у Львові планують призупинити опалювальний сезон. Але у разі похолодання опалення відновлять.

При цьому бюджетні установи можуть отримувати опалення на основі листів-звернень. Йдеться про школи, дитячі садочки та лікарні.

У міській раді Львова нагадали, що завершення опалювального сезону відбувається, якщо впродовж трьох діб середньодобова температура є понад +8 градусів.

 

Опалювальний сезон

Варто зазначити, що Україна пройшла опалювальний сезон майже без ускладнень. Перебої у постачання тепла були лише у прифронтових регіонах, де тривають бойові дії.

Наразі низка областей вже заявили про плани завершити опалювальний сезон. Так, до прикладу, у Тернополі опалювальний сезон завершить 29 березня.

У Києву опалюваний сезон також завершиться завтра. А у Харкові вирішили достроково завершать на тлі масованих атак Росії.

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ЛьвівОпалювальный сезон