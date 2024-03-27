Тернопіль завершує опалювальний сезон: названа дата
Тернопіль вже у пʼятницю, 29 березня, завершить опалювальний сезон.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Тернопільської міської ради.
"Зважаючи на зростання температури повітря та з метою забезпечення ефективного використання енергоносіїв, опалювальний період 2023-2024 рр. у Тернополі завершиться 29 березня 2024 року 00:00", - йдеться у повідомленні.
При цьому зазначається, що відповідне рішення прийнято виконавчим комітетом міської ради.
Крім того, жителям Тернопільської міської територіальної громади, які проживають в будинках та квартирах, обладнаних індивідуальною системою опалення, рекомендували закінчити опалювальний сезон з 29 березня.
Завершення опалювального сезону в Україні
В Україні через потепління місцева влада ухвалює рішення про дострокове завершення опалювального сезону. Зокрема, це зробили в Херсоні.
Також завершити опалювальний сезон планують у Києві. Це станеться вже у четвер, 28 березня.
У Краматорьку опалювальний сезон буде завершено у ніч з 28 на 29 березня.
Що ж стосується Харкова, то там ситуація є складнішою. Теплопостачання там достроково завершать на тлі масованих ракетних атак Росії. Дані заходи передбачають зниження навантаження на суттєво пошкоджену енергетичну інфраструктуру міста.
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