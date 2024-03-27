Тернопіль завершує опалювальний сезон: названа дата

Тернопіль вже у пʼятницю, 29 березня, завершить опалювальний сезон.

"Зважаючи на зростання температури повітря та з метою забезпечення ефективного використання енергоносіїв, опалювальний період 2023-2024 рр. у Тернополі завершиться 29 березня 2024 року 00:00", - йдеться у повідомленні.

При цьому зазначається, що відповідне рішення прийнято виконавчим комітетом міської ради.

Крім того, жителям Тернопільської міської територіальної громади, які проживають в будинках та квартирах, обладнаних індивідуальною системою опалення, рекомендували закінчити опалювальний сезон з 29 березня.