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Тернопіль завершує опалювальний сезон: названа дата

Середа 27 березня 2024 10:02
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Тернопіль завершує опалювальний сезон: названа дата Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Тернопіль вже у пʼятницю, 29 березня, завершить опалювальний сезон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Тернопільської міської ради.

"Зважаючи на зростання температури повітря та з метою забезпечення ефективного використання енергоносіїв, опалювальний період 2023-2024 рр. у Тернополі завершиться 29 березня 2024 року 00:00", - йдеться у повідомленні.

При цьому зазначається, що відповідне рішення прийнято виконавчим комітетом міської ради.

Крім того, жителям Тернопільської міської територіальної громади, які проживають в будинках та квартирах, обладнаних індивідуальною системою опалення, рекомендували закінчити опалювальний сезон з 29 березня.

Завершення опалювального сезону в Україні

В Україні через потепління місцева влада ухвалює рішення про дострокове завершення опалювального сезону. Зокрема, це зробили в Херсоні.

Також завершити опалювальний сезон планують у Києві. Це станеться вже у четвер, 28 березня.

У Краматорьку опалювальний сезон буде завершено у ніч з 28 на 29 березня.

Що ж стосується Харкова, то там ситуація є складнішою. Теплопостачання там достроково завершать на тлі масованих ракетних атак Росії. Дані заходи передбачають зниження навантаження на суттєво пошкоджену енергетичну інфраструктуру міста.

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Тернопіль Опалювальный сезон
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