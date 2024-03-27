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Во Львове и Николаеве назвали дату завершения отопительного сезона

Фото: во Львове и Николаеве выключат тепло 28 марта (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Отопительный сезон во Львове и Николаеве завершится завтра, 28 марта. Но школы, детсады и больницы могут продолжить получать тепло.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Львовского городского совета и заседание исполкома городского совета Николаева.

В связи с повышением температуры воздуха с 28 марта во Львове и Николаеве планируется приостановить отопительный сезон. Но в случае похолодания отопление будет восстановлено.

При этом во Львове бюджетные учреждения могут получать отопление на основе писем-обращений. Речь идет о школах, детских садах и больницах.

В Николаеве в свою очередь решили не выключать тепло для детсадов, больниц, роддомов и амбулаторий.

В городском совете Львова напомнили, что завершение отопительного сезона происходит, если в течение трех суток среднесуточная температура более +8 градусов.

 

Отопительный сезон

Следует отметить, что Украина прошла отопительный сезон почти без осложнений. Перебои в поставках тепла были только в прифронтовых регионах, где продолжаются боевые действия.

В настоящее время ряд областей уже заявил о планах завершить отопительный сезон. Так, например, в Тернополе отопительный сезон завершит 29 марта.

В Киеве отопительный сезон также завершится завтра. А в Харькове решили досрочно завершить на фоне массированных атак России.

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ЛьвовНиколаевОтопительный сезон