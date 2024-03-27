Во Львове и Николаеве назвали дату завершения отопительного сезона

В связи с повышением температуры воздуха с 28 марта во Львове и Николаеве планируется приостановить отопительный сезон. Но в случае похолодания отопление будет восстановлено.

При этом во Львове бюджетные учреждения могут получать отопление на основе писем-обращений. Речь идет о школах, детских садах и больницах.

В Николаеве в свою очередь решили не выключать тепло для детсадов, больниц, роддомов и амбулаторий.

В городском совете Львова напомнили, что завершение отопительного сезона происходит, если в течение трех суток среднесуточная температура более +8 градусов.