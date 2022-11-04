Майже половина об'єктів в Україні вже з опаленням, - Шмигаль

В Україні опалення підключено в 46% об’єктів. Найбільше в Житомирській, Закарпатській та Харківській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на публікацію прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля.

Серед опалювальних об’єктів школи, лікарні та житлові домівки. Наприклад, в Києві з опаленням зараз 78% будівель. "У підземних газосховищах достатньо ресурсу. Ми готуємося до будь-яких сценаріїв, накопичуємо обладнання для генерації енергії у разі надзвичайних ситуацій", - заявив Шмигаль.