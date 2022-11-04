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Майже половина об'єктів в Україні вже з опаленням, - Шмигаль

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Україна, П'ятниця 04 листопада 2022 16:30
Майже половина об'єктів в Україні вже з опаленням, - Шмигаль Фото: прем'єр-міністр України Денис Шмигаль (kmu.gov.ua)
Автор: Антон Малиновський

В Україні опалення підключено в 46% об’єктів. Найбільше в Житомирській, Закарпатській та Харківській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на публікацію прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля.

Серед опалювальних об’єктів школи, лікарні та житлові домівки. Наприклад, в Києві з опаленням зараз 78% будівель.

"У підземних газосховищах достатньо ресурсу. Ми готуємося до будь-яких сценаріїв, накопичуємо обладнання для генерації енергії у разі надзвичайних ситуацій", - заявив Шмигаль.

Нагадаємо, що у середу, 2 листопада, у Запоріжжі розпочався опалювальний сезон. Запуск опалення проводиться у тестовому режимі.

А 4 листопада опалювальний сезон має стартувати в Тернополі.

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Денис Шмигаль Опалювальный сезон
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