Во Львове назвали дату начала отопительного сезона для населения

Во Львове планируется начать отопительный сезон для населения 14 ноября. Однако в горсовете будут учитывать температуру воздуха, и готовы включить отопление раньше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Львовский городской совет .

"Мы постоянно мониторим температуру наружного воздуха и получаем данные от Гидрометцентра. Также мониторим обращения жителей на Горячую линию по этому поводу. Предварительно планируем подавать отопление в жилые дома с понедельника, 14 ноября. Если необходимо будет быстрее подать тепло, то мы готовы", - сказал директор департамента жилищного хозяйства и инфраструктуры горсовета Александр Одинец.

Он отметил, что во Львове было заменено 6 км тепловых сетей на предварительно изолированные трубы, проведен ремонт в котельных и реконструкцию котлов на ТЭЦ-1. Также были проведены промывки и обследование внутридомовых систем отопления.

Кроме того, по словам Одинца, Львов подготовил мероприятия, позволяющие городу функционировать в случае разрушения объектов критической инфраструктуры.

"Следовательно, если будут отсутствовать газ и электроэнергия, обогрев планируем обеспечить благодаря буржуйкам - металлическим печам. На сегодняшний день около 700 печей установлено в простейших укрытиях многоквартирных домов, есть печи, которые приобретены и будут установлены почти во всех школах. Также прорабатываем возможность перевода некоторых образовательных и медицинских учреждений на обогрев твердым топливом", - сказал он.

Отметим, что с 7 ноября во Львове начался отопительный сезон для бюджетных учреждений - школ, садиков, больниц, поликлиник, учреждений культуры.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что в Украине отопление подключено в 46% объектов.

К тому же РБК-Украина собрало рекомендации, что делать при отсутствии отопления и как подготовиться к худшему сценарию.

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