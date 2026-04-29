У Львові намагалися підпалити мечеть "коктейлями Молотова" (фото)

Інцидент стався ввечері 28 квітня, повідомляють правоохоронці.

Що сталося

О 20:40 на лінію 102 надійшло повідомлення про загоряння в мечеті у Львові.

За попередніми даними поліції, невстановлений чоловік кинув у приміщення дві пляшки із запалювальною сумішшю і втік. Рідина з однієї пляшки зайнялася, проте один зі служителів центру загасив вогонь самостійно - до приїзду пожежників.

Що робить поліція

Слідчі проводять першочергові процесуальні дії, шукають свідків і очевидців події. Особу зловмисника встановлюють.

"Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 194 ККУ. Триває досудове розслідування", - йдеться у повідомленні.