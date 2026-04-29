У Львові намагалися підпалити мечеть "коктейлями Молотова" (фото)

12:39 29.04.2026 Ср
1 хв
Невідомий кинув пляшки з запальною сумішшю і втік
Олена Чупровська
Фото: що відомо про нічний напад на ісламський центр (facebook.com.dumkinfo)

У Львові невідомий кинув дві пляшки із запалювальною сумішшю в Ісламський релігійно-культурний центр.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Львівської області.

Інцидент стався ввечері 28 квітня, повідомляють правоохоронці.

Що сталося

О 20:40 на лінію 102 надійшло повідомлення про загоряння в мечеті у Львові.

За попередніми даними поліції, невстановлений чоловік кинув у приміщення дві пляшки із запалювальною сумішшю і втік. Рідина з однієї пляшки зайнялася, проте один зі служителів центру загасив вогонь самостійно - до приїзду пожежників.

Фото: наслідки пожежі у мечеті (facebook.com.dumkinfo)

Що робить поліція

Слідчі проводять першочергові процесуальні дії, шукають свідків і очевидців події. Особу зловмисника встановлюють.

"Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 194 ККУ. Триває досудове розслідування", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про підозру митрополиту та секретарю Овруцько-Коростенської єпархії Української православної церкви Московського патріархату у Житомирській області.

За даними СБУ, вони впродовж кількох років виготовляли та розповсюджували прокремлівські матеріали, що розпалювали релігійну ворожнечу. Тираж пропагандистських листівок і брошур становив майже 50 тисяч примірників.

