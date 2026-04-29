Во Львове пытались поджечь мечеть "коктейлями Молотова" (фото)

Инцидент произошел вечером 28 апреля, сообщают правоохранители.

Что произошло

В 20:40 на линию 102 поступило сообщение о возгорании в мечети во Львове.

По предварительным данным полиции, неустановленный мужчина бросил в помещение две бутылки с зажигательной смесью и убежал. Жидкость из одной бутылки загорелась, однако один из служителей центра потушил огонь самостоятельно - до приезда пожарных.

Фото: последствия пожара в мечети (facebook.com.dumkinfo)

Что делает полиция

Следователи проводят первоочередные процессуальные действия, ищут свидетелей и очевидцев происшествия. Личность злоумышленника устанавливают.

"Правоохранители открыли уголовное производство по ч.2 ст. 194 УКУ. Продолжается досудебное расследование", - говорится в сообщении.