Во Львове пытались поджечь мечеть "коктейлями Молотова" (фото)

Неизвестный бросил бутылки с зажигательной смесью и убежал
Фото: что известно о ночном нападении на исламский центр (facebook.com.dumkinfo)

Во Львове неизвестный бросил две бутылки с зажигательной смесью в Исламский религиозно-культурный центр.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Львовской области.

Инцидент произошел вечером 28 апреля, сообщают правоохранители.

Что произошло

В 20:40 на линию 102 поступило сообщение о возгорании в мечети во Львове.

По предварительным данным полиции, неустановленный мужчина бросил в помещение две бутылки с зажигательной смесью и убежал. Жидкость из одной бутылки загорелась, однако один из служителей центра потушил огонь самостоятельно - до приезда пожарных.

Фото: последствия пожара в мечети (facebook.com.dumkinfo)

Что делает полиция

Следователи проводят первоочередные процессуальные действия, ищут свидетелей и очевидцев происшествия. Личность злоумышленника устанавливают.

"Правоохранители открыли уголовное производство по ч.2 ст. 194 УКУ. Продолжается досудебное расследование", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о подозрении митрополиту и секретарю Овручско-Коростенской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата в Житомирской области.

По данным СБУ, они в течение нескольких лет изготавливали и распространяли прокремлевские материалы, которые разжигали религиозную вражду. Тираж пропагандистских листовок и брошюр составил почти 50 тысяч экземпляров.

