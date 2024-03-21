У Львові на мосту трапилась масштабна ДТП за участю 27 авто

У Львові у четвер, 21 березня, на Скнилівському мості зіткнулися 27 авто. Там сталися одразу три аварії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Патрульну поліцію Львівської області, Telegram-канал мера Львова Андрія Садового, Львівську міськраду.
"На Скнилівському мості, що на вулиці Городоцькій сталося три ДТП, зіштовхнулися близько 25 транспортних засобів", - йдеться у повідомленні Патрульної поліції.
Як зазначають в поліції, рух шляхопроводом здійснюється у реверсному режимі лише однією смугою з шести.
Як повідомляє Львівська міськрада, постраждалих внаслідок аварії немає.
За словами мера Львова, в аварії зіткнулись аж 27 машин.
"Рух шляхопроводом здійснюється у обмеженому режимі. Об’їхати ДТП можна через Кільцеву, та вулицю Авіаційну", - розповів Садовий.
Громадський транспорт відновив свою роботу по звичному маршруту. Автобуси курсують по Скнилівському мосту з затримкою.
Крім того, поліцейські попереджають про туман у Львівській області зранку, 21 березня.
"Закликаємо водіїв бути дуже уважними, обережними та суворо дотримуватися правил дорожнього руху. Під час туману обов’язково рухайтеся з увімкненим ближнім світлом фар чи протитуманними ліхтарями", - наголошують в поліції.
Сьогодні, 21 березня, повітря в Україні прогріється до +12 градусів.
На вихідних буде ще тепліше. 22 березня +10...+14 градусів, а 23 березня, у Всесвітній день метеоролога, та 24 березня +12....+17 градусів.
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