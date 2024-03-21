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Во Львове на мосту произошло масштабное ДТП с участием 27 авто

Фото: во Львове на мосту произошло масштабное ДТП с участием 27 авто 21 марта (t.me/lvivpatrolpolice)
Автор: Наталия Гурковская

Во Львове в четверг, 21 марта, на Скниловском мосту столкнулись 27 авто. Там произошли сразу три аварии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Патрульную полицию Львовской области, Telegram-канал мэра Львова Андрея Садового, Львовский горсовет.

"На Скниловском мосту, что на улице Городоцкой произошло три ДТП, столкнулсиь около 25 транспортных средств", - говорится в сообщении Патрульной полиции.

Как отмечают в полиции, движение по путепроводу осуществляется в реверсном режиме только одной полосой из шести.

Как сообщает Львовский горсовет, пострадавших в результате аварии нет.

Как объехать

По словам мэра Львова, в аварии столкнулись 27 машин.

"Движение по путепроводу осуществляется в ограниченном режиме. Объехать ДТП можно через Кольцевую и улицу Авиационную", - рассказал Садовой.

Движение общественного транспорта

Общественный транспорт возобновил свою работу по обычному маршруту. Автобусы курсируют по Скниловскому мосту с задержкой.

Туман во Львовской области

Кроме того, полицейские предупреждают о тумане во Львовской области утром, 21 марта.

"Призываем водителей быть очень внимательными, осторожными и строго соблюдать правила дорожного движения. Во время тумана обязательно двигайтесь с включенным ближним светом фар или противотуманными фонарями", - отмечают в полиции.

Что делать

  • Откажитесь от рискованных маневрирований, а в случае необходимости сбавьте скорость движения транспортного средства;
  • Держите дистанцию, не приближайтесь близко к движущемуся впереди авто;
  • При остановке обязательно включайте аварийную световую сигнализацию;
  • Пешеходы, отметьте себя на дороге и переходите дорогу только убедившись в безопасности.

Погода в Украине

Сегодня, 21 марта, воздух в Украине прогреется до +12 градусов.

На выходных будет еще теплее. 22 марта +10...+14 градусов, а 23 марта, во Всемирный день метеоролога, и 24 марта +12...+17 градусов.

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