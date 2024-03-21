Во Львове на мосту произошло масштабное ДТП с участием 27 авто

"На Скниловском мосту, что на улице Городоцкой произошло три ДТП, столкнулсиь около 25 транспортных средств", - говорится в сообщении Патрульной полиции.

Как отмечают в полиции, движение по путепроводу осуществляется в реверсном режиме только одной полосой из шести.

Как сообщает Львовский горсовет, пострадавших в результате аварии нет.

Как объехать

По словам мэра Львова, в аварии столкнулись 27 машин.

"Движение по путепроводу осуществляется в ограниченном режиме. Объехать ДТП можно через Кольцевую и улицу Авиационную", - рассказал Садовой.

Движение общественного транспорта

Общественный транспорт возобновил свою работу по обычному маршруту. Автобусы курсируют по Скниловскому мосту с задержкой.

Туман во Львовской области

Кроме того, полицейские предупреждают о тумане во Львовской области утром, 21 марта.

"Призываем водителей быть очень внимательными, осторожными и строго соблюдать правила дорожного движения. Во время тумана обязательно двигайтесь с включенным ближним светом фар или противотуманными фонарями", - отмечают в полиции.

Что делать