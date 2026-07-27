У Львові на мітингу затримали чоловіка з ножем

За його словами, озброєного чоловіка вдалося затримати завдяки оперативним діям правоохоронців.

"За попередньою інформацією, він міг мати намір напасти на учасників акції", - розповів депутат.

Зараз поліцейські встановлюють усі обставини події та з’ясовують мотиви дій чоловіка.

Фото: затримання чоловіка з ножем у Львові (t.me/zinkevich_igor)

Джерело РБК-Україна підтвердило інформацію про інцидент. Однак наразі деталі не розголошуються.

Сьогодні у Львові, незважаючи на дощову погоду, на акцію протесту зібралися близько сотні людей.

Учасники мітингу прийшли до пам’ятника Тарасові Шевченку з картонними плакатами та табличками, закликаючи повернути Михайла Федорова на посаду міністра оборони.