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У Львові на мітингу затримали чоловіка з ножем

21:55 27.07.2026 Пн
1 хв
Правоохоронці наразі з’ясовують мотиви його дій
aimg Валерій Ульяненко
Ілюстративне фото: поліція затримала озброєного чоловіка на мітингу у Львові (Getty Images)

В понеділок, 27 липня, у Львові на мітингу затримали чоловіка з ножем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву депутата Львівської міської ради Ігоря Зінкевича.

За його словами, озброєного чоловіка вдалося затримати завдяки оперативним діям правоохоронців.

"За попередньою інформацією, він міг мати намір напасти на учасників акції", - розповів депутат.

Зараз поліцейські встановлюють усі обставини події та з’ясовують мотиви дій чоловіка.

Фото: затримання чоловіка з ножем у Львові (t.me/zinkevich_igor)

Джерело РБК-Україна підтвердило інформацію про інцидент. Однак наразі деталі не розголошуються.

Сьогодні у Львові, незважаючи на дощову погоду, на акцію протесту зібралися близько сотні людей.

Учасники мітингу прийшли до пам’ятника Тарасові Шевченку з картонними плакатами та табличками, закликаючи повернути Михайла Федорова на посаду міністра оборони.

Нагадаємо, минулого тижня президент України Володимир Зеленський ухвалив рішення звільнити Михайла Федорова з посади міністра оборони. Його наступником став колишній виконувач обов’язків голови СБУ Євгеній Хмара.

Після цього в різних містах України розпочалися акції протесту. Їхні учасники виступають проти кадрового рішення глави держави та закликають повернути Федорова на посаду очільника Міністерства оборони.

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