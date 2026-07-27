Во Львове на митинге задержали мужчину с ножом

По его словам, вооруженного мужчину удалось задержать благодаря оперативным действиям правоохранителей.

"По предварительной информации, он мог намереваться напасть на участников акции", - рассказал депутат.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего и выясняют мотивы действий мужчины.

Фото: задержание мужчины с ножом во Львове (t.me/zinkevich_igor)

Источник РБК-Украина подтвердил информацию об инциденте. Однако пока детали не разглашаются.

Сегодня во Львове, несмотря на дождливую погоду, на акцию протеста собралось около сотни человек.

Митингующие пришли к памятнику Тарасу Шевченко с картонными плакатами и табличками, призывая вернуть Михаила Федорова на должность министра обороны.