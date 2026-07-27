Ілюстративне фото: поліція затримала озброєного чоловіка на мітингу у Львові (Getty Images)

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В понеділок, 27 липня, у Львові на мітингу затримали чоловіка з ножем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву депутата Львівської міської ради Ігоря Зінкевича.

За його словами, озброєного чоловіка вдалося затримати завдяки оперативним діям правоохоронців. "За попередньою інформацією, він міг мати намір напасти на учасників акції", - розповів депутат. Зараз поліцейські встановлюють усі обставини події та з’ясовують мотиви дій чоловіка. Фото: затримання чоловіка з ножем у Львові (t.me/zinkevich_igor) Джерело РБК-Україна підтвердило інформацію про інцидент. Однак наразі деталі не розголошуються. Сьогодні у Львові, незважаючи на дощову погоду, на акцію протесту зібралися близько сотні людей. Учасники мітингу прийшли до пам’ятника Тарасові Шевченку з картонними плакатами та табличками, закликаючи повернути Михайла Федорова на посаду міністра оборони.