Во Львове на митинге задержали мужчину с ножом

В понедельник, 27 июля, во Львове на митинге был задержан мужчина с ножом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление депутата Львовского городского совета Игоря Зинкевича.

По его словам, вооруженного мужчину удалось задержать благодаря оперативным действиям правоохранителей.

"По предварительной информации, он мог намереваться напасть на участников акции", - рассказал депутат.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего и выясняют мотивы действий мужчины.

Фото: задержание мужчины с ножом во Львове (t.me/zinkevich_igor)

Источник РБК-Украина подтвердил информацию об инциденте. Однако пока детали не разглашаются.

Сегодня во Львове, несмотря на дождливую погоду, на акцию протеста собралось около сотни человек.

Митингующие пришли к памятнику Тарасу Шевченко с картонными плакатами и табличками, призывая вернуть Михаила Федорова на должность министра обороны.