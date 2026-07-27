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Во Львове на митинге задержали мужчину с ножом

21:55 27.07.2026 Пн
1 мин
Правоохранители выясняют мотивы его действий
aimg Валерий Ульяненко
Во Львове на митинге задержали мужчину с ножом Иллюстративное фото: полиция задержала вооруженного мужчину на митинге во Львове (Getty Images)
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В понедельник, 27 июля, во Львове на митинге был задержан мужчина с ножом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление депутата Львовского городского совета Игоря Зинкевича.

По его словам, вооруженного мужчину удалось задержать благодаря оперативным действиям правоохранителей.

"По предварительной информации, он мог намереваться напасть на участников акции", - рассказал депутат.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего и выясняют мотивы действий мужчины.

Во Львове на митинге задержали мужчину с ножомФото: задержание мужчины с ножом во Львове (t.me/zinkevich_igor)

Источник РБК-Украина подтвердил информацию об инциденте. Однако пока детали не разглашаются.

Сегодня во Львове, несмотря на дождливую погоду, на акцию протеста собралось около сотни человек.

Митингующие пришли к памятнику Тарасу Шевченко с картонными плакатами и табличками, призывая вернуть Михаила Федорова на должность министра обороны.

Напомним, на прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский принял решение уволить Михаила Федорова с должности министра обороны. Его преемником стал бывший исполняющий обязанности главы СБУ Евгений Хмара.

После этого в разных городах Украины начались акции протеста. Их участники выступают против кадрового решения главы государства и призывают вернуть Федорова на должность главы Министерства обороны.

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