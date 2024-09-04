У Львові на місцях влучання російських ракет військових об'єктів не було, - ОВА

Відповідаючи на питання, чи зрозуміло, куди саме цілили росіяни під час атаки на Львів, Іваніцький зазначив, що над цим працюють спеціалісти.

"Я думаю, що це тема буде не зовсім відкрита. Але там, де впали ракети, де впали уламки, там військових об'єктів не було. Це або "аналоговнєт", або просто терор", - сказав він.