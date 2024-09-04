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У Львові на місцях влучання російських ракет військових об'єктів не було, - ОВА

Фото: наслідки ракетної атаки РФ на Львів 4 вересня (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Поки не відомо, куди саме цілили російські терористи під час атаки на Львів цієї ночі, 4 вересня. Однак на місцях влучання російських ракет військових об'єктів не було.

Про це в коментарі YouTube-каналу РБК-Україна розповів начальник управління захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та оборонної роботи Львівської ОВА Віктор Іваніцький.

Відповідаючи на питання, чи зрозуміло, куди саме цілили росіяни під час атаки на Львів, Іваніцький зазначив, що над цим працюють спеціалісти.

"Я думаю, що це тема буде не зовсім відкрита. Але там, де впали ракети, де впали уламки, там військових об'єктів не було. Це або "аналоговнєт", або просто терор", - сказав він.

 

Ракетна атака на Львів 4 вересня

Нагадаємо, цієї ночі, 4 вересня, російські війська масовано вдарили по Україні, запустивши десятки дронів та 13 ракет.

Найбільше через атаку постраждав Львів. Були влучання ворожих ракет у двох районах. У місті пошкоджено понад 70 будинків, більшість з них - історична спадщина.

Через обстріл Львова семеро людей загинули, ще 53 особи постраждали. Серед загиблих - двоє дітей.

Як виглядає Львів після російської атаки - у матеріалі РБК-Україна.

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