Во Львове на местах попадания российских ракет военных объектов не было, - ОВА

Ракетная атака на Львов 4 сентября

Напомним, этой ночью, 4 сентября, российские войска массированно ударили по Украине, запустив десятки дронов и 13 ракет.

Больше всего из-за атаки пострадал Львов. Были попадания вражеских ракет в двух районах. В городе повреждено более 70 домов, большинство из них - историческое наследие.

Из-за обстрела Львова семь человек погибли, еще 53 человека пострадали. Среди погибших - двое детей.

Как выглядит Львов после российской атаки - в материале РБК-Украина.

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